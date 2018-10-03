Опубликовано видео доставки С-300 в Сирию

Источник: РИА Новости

На кадрах видно, как комплексы в темное время суток выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза сообщил, что Москва передала Сирии в рамках поставок комплексов С-300 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. По словам Шойгу, что для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца.

Поставки С-300 Сирии

О решении передать Дамаску ЗРК С-300 Шойгу объявил 24 сентября. Как отметил министр обороны, этот шаг должен будет «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».

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