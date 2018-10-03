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10:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предложил смягчить статью об экстремизме

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, частично декриминализующий ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

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Источник: РИА "Новости"

В новой редакции статьи добавлено уточнение, согласно которому уголовно наказуемыми будут признаваться деяния, если они были совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года. Таким образом, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства нарушения будут исключены из УК.

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Напомним, во время прямой линии 7 июня Владимир Путин призвал не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда». Спустя несколько недель в Госдуму был внесен пакет законопроектов, отменяющих уголовную ответственность за подобные действия. Однако 13 сентября комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал законопроект о полной декриминализации репостов.

20 сентября Верховный суд России разъяснил, что не считает экстремистский пост в соцсети преступлением, если тот не несет опасности для общества. Судей призвали доказывать умысел в каждом из случаев.

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