Дональду Трампу снова напомнили о налоговых декларациях

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Налоговая служба штата Нью-Йорк начала проверку деклараций президента Дональда Трампа и членов его семьи. Поводом стали сообщения СМИ, что нынешний глава Белого дома, его отец и братья в течение десятилетий использовали «мошеннические» схемы для ухода от уплаты налогов. Под вопросом оказались и деловые способности господина Трампа: как выяснилось, первый капитал он не заработал самостоятельно, а получил в наследство от отца. В Белом доме эти сообщения уже назвали «безосновательной атакой на президента».

Налоговые декларации президента вновь стали причиной для громкого скандала в США. Вечером во вторник департамент налогов и финансов штата Нью-Йорк официально объявил о начале собственного расследования возможных попыток Дональда Трампа и членов его семьи использовать «мошеннические и криминальные схемы» для того, чтобы снизить суммы выплачиваемых налогов.

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«Налоговая служба изучает обвинения, выдвинутые в публикации The New York Times (NYT), и будет использовать все доступные возможности для проведения расследования», — заявил представитель департамента Джеймс Газзале. Накануне газета опубликовала масштабное расследование, изучив более 100 тыс. налоговых документов, относящихся к бизнесу семьи Дональда Трампа, и проведя несколько десятков интервью с бывшими сотрудниками компаний, принадлежавших семье.

Публикация опровергает многочисленные заявления президента Трампа, сделанные во время предвыборной кампании, о том, что он самостоятельно добился финансового успеха.

Нынешний глава Белого дома говорил, что в свое время от отца получил лишь «очень маленький» займ $1 млн., который к тому же полностью вернул.

По данным NYT, все было не так.

Отец президента, крупный строительный магнат Фред Трамп и его жена Мэри передали своим наследникам более $1 млрд. Сам Дональд Трамп получил из этой суммы $413 млн в нынешнем эквиваленте, с чего и начал собственный бизнес.

Согласно американским законам, наследуя подобную сумму, члены семьи Трампа должны были заплатить налоги по ставке 55%, что составило бы $550 млн. Но используя различные схемы, Дональд Трамп заплатил налоги по ставке лишь 5%, что составило $52,5 млн, сообщает NYT.

Основываясь на полученных документах, авторы расследования утверждают, что для ухода от уплаты налогов члены семьи Дональда Трампа создавали «корпорации-однодневки», занижали стоимость принадлежавшей им недвижимости и использовали другие «мошеннические схемы».

В числе подобных схем упоминается и перевод прав собственности на несовершеннолетних детей. Таким образом, по данным газеты, Дональд Трамп официально стал миллионером в возрасте восьми лет.

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В 1990 году нынешний глава Белого дома попытался единолично возглавить компании, принадлежавшие его отцу, направив Фреду Трампу подготовленный адвокатами проект соглашения. После этого глава семейства обвинил собственного сына в попытке мошенничества, официально исключив из числа наследников в завещании.

Адвокаты, представляющие интересы Дональда Трампа, успели назвать выдвинутые газетой обвинения «на 100% фальшивыми». Юристы уточнили, что сам президент США «не был вовлечен в эти схемы», а все налоговые проблемы решались «другими членами семьи Трампа, которые не были экспертами в той области, и поэтому были вынуждены полностью доверять лицензированным профессионалам».

С официальным заявлением выступила и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, обвинив газету в организации «безосновательной и отвлекающей атаки» на семью президента Трампа. Впрочем, в администрации пока не стали прямо опровергать обвинения, выдвинутые изданием.

«Фред Трамп (отец президента.— “Ъ”) скончался почти 20 лет назад, и сейчас очень печально наблюдать, как едва держащаяся на плаву The New York Times безосновательно атакует семью Трампов, — говорится в заявлении.— Много десятилетий назад наголовые службы проверили и одобрили эти декларации».

Стоит отметить, что сами налоговые декларации Дональда Трампа так и не были опубликованы. Хотя в ходе предвыборной кампании 2016 года он и члены его избирательного штаба неизменно обещали это сделать.

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Противники главы Белого дома утверждают, что обнародование деклараций позволит установить, получал ли президент США финансовые средства от иностранных правительств и бизнесменов.

Новое расследование, о начале которого сообщила налоговая служба штата Нью-Йорк, станет вторым по счету в отношении Дональда Трампа и его семьи. В июле генеральный прокурор штата Барбара Адервуд уже потребовала начать расследование в отношении благотворительной организации Trump Foundation. По утверждению прокурора, Дональд Трамп и трое его детей, входящие в руководство фонда, в ходе избирательной кампании 2016 года допустили «мошеннические действия», используя собранные деньги в своих интересах. Так, средства, полученные от частных жертвователей в помощь ветеранам боевых действий, были использованы для финансирования избирательной кампании кандидата.

По оценкам экспертов, уголовное преследование не угрожает Дональду Трампу и членам его семьи.

«Согласно законам штата Нью-Йорк срок давности по налоговым делам такого рода уже истек, так что речь можно вести только о гражданском иске», — пояснил «Ъ» юрист Ричард Фролик, уточнив, что сумма компенсации, которую в таком случае может выплатить ответчик, будет исчисляться «десятками миллионов долларов».