Дональду Трампу снова напомнили о налоговых декларациях
Семью президента США обвинили в проведении «мошеннических схем».
Семью президента США обвинили в проведении «мошеннических схем».
Налоговая служба штата
Налоговые декларации президента вновь стали причиной для громкого скандала в США. Вечером во вторник департамент налогов и финансов штата
«Налоговая служба изучает обвинения, выдвинутые в публикации The New York Times (NYT), и будет использовать все доступные возможности для проведения расследования», — заявил представитель департамента Джеймс Газзале. Накануне газета опубликовала масштабное расследование, изучив более 100 тыс. налоговых документов, относящихся к бизнесу семьи Дональда Трампа, и проведя несколько десятков интервью с бывшими сотрудниками компаний, принадлежавших семье.
Публикация опровергает многочисленные заявления президента Трампа, сделанные во время предвыборной кампании, о том, что он самостоятельно добился финансового успеха.
Нынешний глава Белого дома говорил, что в свое время от отца получил лишь «очень маленький» займ $1 млн., который к тому же полностью вернул.
По данным NYT, все было не так.
Согласно американским законам, наследуя подобную сумму, члены семьи Трампа должны были заплатить налоги по ставке 55%, что составило бы $550 млн. Но используя различные схемы, Дональд Трамп заплатил налоги по ставке лишь 5%, что составило $52,5 млн, сообщает NYT.
В числе подобных схем упоминается и перевод прав собственности на несовершеннолетних детей. Таким образом, по данным газеты, Дональд Трамп официально стал миллионером в возрасте восьми лет.
В 1990 году нынешний глава Белого дома попытался единолично возглавить компании, принадлежавшие его отцу, направив Фреду Трампу подготовленный адвокатами проект соглашения. После этого глава семейства обвинил собственного сына в попытке мошенничества, официально исключив из числа наследников в завещании.
Адвокаты, представляющие интересы Дональда Трампа, успели назвать выдвинутые газетой обвинения «на 100% фальшивыми». Юристы уточнили, что сам президент США «не был вовлечен в эти схемы», а все налоговые проблемы решались «другими членами семьи Трампа, которые не были экспертами в той области, и поэтому были вынуждены полностью доверять лицензированным профессионалам».
С официальным заявлением выступила и
«Фред Трамп (отец президента.— “Ъ”) скончался почти 20 лет назад, и сейчас очень печально наблюдать, как едва держащаяся на плаву The New York Times безосновательно атакует семью Трампов, — говорится в заявлении.— Много десятилетий назад наголовые службы проверили и одобрили эти декларации».
Противники главы Белого дома утверждают, что обнародование деклараций позволит установить, получал ли президент США финансовые средства от иностранных правительств и бизнесменов.
Новое расследование, о начале которого сообщила налоговая служба штата
«Согласно законам штата
Кирилл Белянинов, Вашингтон.