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12:44 (мск), источник: РИА Новости

Совфед одобрил уголовное наказание за отказ нанимать граждан перед пенсией

Совет Федерации проголосовал на заседании в среду за внесение изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих штрафы до 200 тысяч рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

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Источник: РИА Новости

Согласно документу, подобные нарушения будут караться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов.

Под предпенсионным возрастом понимается период до пяти лет перед выходом на пенсию.

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Теперь документ поступит на подпись президенту.

Изменения пенсионной системы

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

В частности, возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повясят, а за увольнение перед пенсией введут уголовную ответственность.

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