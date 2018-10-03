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13:20 (мск), источник: Интерфакс

Совфед проголосовал за закон о пенсионной реформе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и до 60 для женщин.

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Источник: Reuters

За этот закон проголосовали 149 сенаторов, против — пятеро, трое воздержались.

Поэтапное повышение (ежегодно на один год) будет проводиться в течение переходного периода с 2019 года по 2023 год.

Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

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Норма об индексации пенсий неработающим пенсионерам направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период.

Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей — в 50−57 лет. Для пенсионеров сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034-му. Позже президент РФ Владимир Путин предложил смягчить законопроект о реформе.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
Источник:©РИА "Новости"
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