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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Экстремистов прогонят через КоАП

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о декриминализации статьи 282 УК РФ.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, частично декриминализирующий ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Согласно ему, предлагается заводить уголовные дела, только если гражданин обвиняется в этом повторно в течение года. Первоначально же будет возбуждаться административное производство. Также вносится новая статья в КоАП РФ, дублирующая название ст. 282 УК РФ. Эксперты приветствуют поправки, но считают, что они могли бы быть более радикальными.

Поправки в УК РФ призваны исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, говорится в пояснительной записке. Речь в документе, внесенном в Госдуму, идет об изменении ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Согласно законопроекту уголовная ответственность будет наступать только если нарушение совершено более одного раза в течение года.

До этого виновники будут наказываться в рамках КоАП РФ. В пояснительной записке уточняется, что анализ правоприменительной практики показал, что не всегда уголовное обвинение является обоснованным. По статистике Генпрокуратуры, большую часть уголовных дел об экстремизме заводят за публикации в интернете. Так, в прошлом году сети касались 75% дел по этой статье.

«В новой редакции статьи 282 УК РФ предлагается реализовать “дадинскую” схему ст. 212.1 УК РФ. То есть невозможно будет привлечь к уголовной ответственности за публикацию в интернете сразу. Сначала человека нужно привлечь по административке», — пояснил «Ъ» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Напомним, гражданский активист Ильдар Дадин привлекался к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов, а затем в его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Впоследствии в его деле были обнаружены нарушения, и приговор был отменен.

Господин Чиков пояснил, что, согласно поправкам, «судимость» по административной ответственности сохраняется в течение одного года: «Если человек повторно постит экстремизм в течение этого времени, возникают основания для привлечения к уголовной ответственности». Он подчеркнул, что нововведения резко повышают роль административных дел, что потребует более пристального внимания адвокатов, так как теперь придется активно защищаться именно там.

Второй законопроект предполагает внесение новой статьи в КоАП РФ — ст. 20.31 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). «Ее диспозиция повторяет нынешнюю уголовную ст. 282», — говорит господин Чиков. Статья предполагает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток, а для юридических лиц — штраф от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

Кроме того в КоАП РФ остаются и три прежние «экстремистские» статьи. Это ст. 20.29 (распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения), ст. 20.3 (пропаганда либо публичная демонстрация свастики) и «довольно редкая» ст. 13.37, касающаяся только владельцев аудиовизуального сервиса.

«В целом оперативникам ЦПЭ работать теперь будет сложнее, сидеть у компьютера и штамповать уголовные дела по ст. 282 будет невозможно. Однако законопроект никак не затрагивает ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму), у которой “чекистская подследственность”», — говорит господин Чиков, указывая, что сотрудникам ФСБ работа не будет осложнена в отличие от сотрудников МВД.

Напомним, во время прямой линии 7 июня президент Владимир Путин согласился, что ситуацию с наказанием за лайки и репосты не нужно доводить «до маразма и абсурда». А в конце июня аналогичный пакет законопроектов внесли в Госдуму Алексей Журавлев («Родина») и Сергей Шаргунов (КПРФ). Первую часть ст. 282 УК РФ, посвященную публичному разжиганию ненависти «по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», они предлагали перевести в КоАП РФ. Вторая часть статьи (те же действия, совершенные группой лиц или с применением должностного положения), по предложению депутатов, должна остаться в том же виде в УК РФ. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции также инициативу не поддержал. Как пояснил его председатель Василий Пискарев, документ не был поддержан ни Верховным судом России, ни правительством и представляет «очень сложную, юридически не выверенную конструкцию».

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В августе президентский совет по правам человека (СПЧ) предлагал полностью декриминализировать ст. 282 УК РФ и изменить определение экстремистской деятельности. Свои предложения по поводу «декриминализации лайков и репостов» Владимиру Путину в середине сентября представил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). В организации отметили, что президент учел положения из их совместного с Генпрокуратурой доклада. Господин Путин сам поручил организациям ОНФ проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».

В ОНФ сообщили, что группа изучила десятки случаев привлечения к ответственности за «лайки или репосты» экстремистских материалов и убедилась, что «с учетом большого количества информации в сети интернет и скорости ее распространения зачастую граждане размещают информационные материалы экстремистского характера без проведения их должного анализа и личного осмысления, что в итоге приводит к возникновению случаев уголовного преследования». В рабочую группу пригласили и авторов первого законопроекта. «Если начинать эту работу, то с тех, кто впервые попался по обвинению в экстремизме. Конечно, не нужно сразу превращать людей в уголовников. Нужно исходить из того, что человек может исправиться, если он попался впервые», — считает Сергей Шаргунов.

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О том, как рассматривать дела по экстремистским статьям, в конце сентября уточнил пленум Верховного суда РФ. Принятые поправки в постановление президиума ВС РФ подчеркивают необходимость внимательно изучать обстоятельства дела и степень общественной опасности.

«После трех месяцев обсуждения экстремистских дел эти поправки выглядят слабо», — сообщил «Ъ» руководитель информационно-аналитического центра «Сова», отслеживающего дела об экстремизме, Александр Верховский. По его мнению, надо было полностью убрать из УК РФ унижение достоинства — это то же оскорбление. «Надо также убрать загадочную “социальную группу”. Тогда статья приобрела бы здоровый вид», — говорит господин Верховский. Он опасается, что сейчас начнется рост административных дел, а затем, как следствие, и уголовных.

В «Агоре» тем временем готовятся обжаловать уже состоявшиеся приговоры. Как пояснил господин Чиков, уже согласился потребовать пересмотр дела видеоблогер Руслан Соколовский, осужденный на три года условно по ст. 282 УК РФ, в том числе за ловлю покемонов в храме. А дела, еще не дошедшие до суда, должны быть прекращены, считает правозащитник.

Анастасия Курилова, Екатерина Гробман

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