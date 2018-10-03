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14:13 (мск), источник: Lenta.Ru

В России пересмотрят дела об экстремизме в интернете

Существующие дела об экстремизме в интернете переквалифицируют на административные или прекратят. Об этом в среду, 3 октября, со ссылкой на председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова сообщает телеканал «Дождь».

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Источник: РИА "Новости"

По словам Крашенинникова, законопроект о декриминализации 282 статьи УК РФ может быть принят в первом чтении в ноябре и окончательно — до конца осенней сессии.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что внесенный главой государства законопроект о декриминализации статьи 282 УК призван «исправить проявления маразма».
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3 октября Владимир Путин внес в Госдуму проект, который частично декриминализирует 282 статью УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Законопроектом предлагается отменить уголовное наказание за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя. Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Нижняя палата парламента рассмотрит документ 8 октября.

В середине сентября комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в сети. Авторы инициативы призывали исключить «излишне репрессивный уклон статьи» о возбуждении ненависти или вражды.

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