В России пересмотрят дела об экстремизме в интернете

По словам Крашенинникова, законопроект о декриминализации 282 статьи УК РФ может быть принят в первом чтении в ноябре и окончательно — до конца осенней сессии.

3 октября Владимир Путин внес в Госдуму проект, который частично декриминализирует 282 статью УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Законопроектом предлагается отменить уголовное наказание за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя. Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года.