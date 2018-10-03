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17:07 (мск), источник: RTVi

Трамп: саудовский король и двух недель не продержится без военной поддержки США

Президент США Дональд Трамп считает, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд без американской военной поддержки может не продержаться и двух недель. Такое мнение он высказал на собрании сторонников в Саутхэйвене, Миссисипи, а его слова привело агентство Reuters.

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Источник: AP 2018

«Мы защищаем Саудовскую Аравию <…> и я люблю короля, короля Салмана, но я сказал: “Король, мы вас защищаем. Без нас через две недели вас может и не быть. Вы должны платить за [присутствие] военных, вы должны платить”», — сказал Трамп. Американский президент не уточнил, когда именно сказал это королю Саудовской Аравии.

В сентябре Трамп выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН и заявил, что страны ОПЕК (куда входит и Саудовская Аравия), намеренно завышают цены на нефть.

Мы защищаем многие из этих стран бесплатно, а потом они пользуются положением и повышают для нас цены на нефть. Нехорошо. Мы хотим, чтобы они перестали поднимать цены, мы хотим, чтобы они начали снижать цены.
Дональд Трамп
президент США

В 2017 году Трамп анонсировал сделку с правительством Саудовской Аравии, по которой США поставят королевству оружие на $350 млрд в течение 10 лет. После этого акции нескольких производителей военной техники выросли от 1% до 1,6%. По данным Bloomberg, за 2016 год Саудовская Аравия заключила сделок на покупку американского оружия на общую сумму больше $3 млрд.

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