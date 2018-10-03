Трамп: саудовский король и двух недель не продержится без военной поддержки США
Президент США Дональд Трамп считает, что король Саудовской Аравии Салман ибн
Президент США Дональд Трамп считает, что король Саудовской Аравии Салман ибн
«Мы защищаем Саудовскую Аравию <…> и я люблю короля, короля Салмана, но я сказал: “Король, мы вас защищаем. Без нас через две недели вас может и не быть. Вы должны платить за [присутствие] военных, вы должны платить”», — сказал Трамп. Американский президент не уточнил, когда именно сказал это королю Саудовской Аравии.
В сентябре Трамп выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН и заявил, что страны ОПЕК (куда входит и Саудовская Аравия), намеренно завышают цены на нефть.
Мы защищаем многие из этих стран бесплатно, а потом они пользуются положением и повышают для нас цены на нефть. Нехорошо. Мы хотим, чтобы они перестали поднимать цены, мы хотим, чтобы они начали снижать цены.
В 2017 году Трамп анонсировал сделку с правительством Саудовской Аравии, по которой США поставят королевству оружие на $350 млрд в течение 10 лет. После этого акции нескольких производителей военной техники выросли от 1% до 1,6%. По данным Bloomberg, за 2016 год Саудовская Аравия заключила сделок на покупку американского оружия на общую сумму больше $3 млрд.