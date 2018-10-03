Трамп: саудовский король и двух недель не продержится без военной поддержки США

«Мы защищаем Саудовскую Аравию <…> и я люблю короля, короля Салмана, но я сказал: “Король, мы вас защищаем. Без нас через две недели вас может и не быть. Вы должны платить за [присутствие] военных, вы должны платить”», — сказал Трамп. Американский президент не уточнил, когда именно сказал это королю Саудовской Аравии.