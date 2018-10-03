Дональд Трамп появится в мобильных телефонах всех американцев

Источник: AP 2018

Трое жителей Нью-Йорка подали в суд иск к президенту США Дональду Трампу. Они требуют запретить испытание системы СМС-сообщений, которая позволит нынешнему главе Белого дома и будущим президентам рассылать текстовые сообщения всем владельцам мобильных телефонов в Соединенных Штатах. По мнению заявителей, новая инициатива администрации господина Трампа нарушает законы о свободе распространения информации.

Первое испытание новой системы рассылки СМС-сообщений под названием Presidential Alert (президентское предупреждение) должно было состояться еще 20 сентября, но из-за урагана Флоренс, обрушившегося на побережье штата Северная Каролина, администрация Дональда Трампа решила отложить запуск проекта.

Службы реагирования на чрезвычайные ситуации в США регулярно в случае стихийных бедствий рассылают пользователям СМС-сообщения, сопровождаемые звуковыми сигналами тревоги. В отдельных районах этой системой пользуются полицейские, сообщая жителям приметы пропавших детей или угнанных машин. Такие же сообщения обычно транслируют телеканалы, радиостанции и системы спутникового распространения сигнала.

В соответствии с законом, подписанным президентом Бараком Обамой в 2016 году, система массовой рассылки сообщений на мобильные телефоны, «кроме случаев проверки ее работоспособности», «не может быть использована для передачи сообщений, не связанных с природными катастрофами, актами терроризма, или другими угрозами общественной безопасности».

Согласно правилам системы предупреждения Integrated Public Alert and Warning System, которую контролирует Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), пользователи мобильных телефонов могут заблокировать получение любых сообщений о возможной угрозе собственной жизни. Но это право не распространяется на рассылки, инициированные президентом США.

Согласно новой инициативе администрации, в 14 часов 18 минут в среду по местному времени около 225 млн (75%) пользователей мобильной связи в США услышат предупреждающие сигналы, и увидят на экранах своих телефонов сообщение: «Президентское предупреждение. Это проверка Национальной мобильной системы предупреждения в случае чрезвычайных ситуаций. Не предпринимайте никаких действий».

Трое жителей Нью-Йорка, обратившихся в районный суд Манхеттена, утверждают, что подобная система не только нарушает законы о свободе распространения информации, но и «незаконно предоставляет» Дональду Трампу, а также всем будущим президентам США право доступа к мобильным устройствам граждан страны. «Не пытаясь дать необходимые объяснения, официальные лица, включая президента Трампа, могут по своему желанию назвать террористическим актом или угрозой общественной безопасности любое событие, сообщив об этом десяткам миллионов человек», — говорится в судебном иске.