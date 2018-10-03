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15:38 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал Трампа ответственным за рост цен на нефть

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что посоветовал бы президенту США Дональду Трампу «посмотреться в зеркало» в поисках виновника роста цен на нефть.

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Источник: Reuters

«Я уже говорил — у нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем, то я бы ему сказал, что «если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе надо посмотреться в зеркало», — сказал он, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

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«Это правда. Ведь мы только что говорили о геополитических факторах повышения цен, они же есть, они реально играют на рынке», — продолжил Путин, подчеркнув, что лучше в эти рыночные процессы не вмешиваться, «пытаясь получить какие-то конкурентные преимущества с помощью политических инструментов».

Он также отметил, что не стоит пытаться регулировать цены, «как в Советском Союзе»: «Это до добра не доводит».

Путин добавил, что Россию устраивают цены на нефть в $65−75 за баррель. По его словам, РФ может нарастить добычу нефти еще на 200−300 тыс. б/с.

Доверие к доллару подорвали Штаты

Также российский президент заявил, что США своей внешней политикой подрывают веру в доллар как универсальный инструмент и единственную резервную валюту.

«Мне кажется, что наши американские партнеры допускают колоссальную стратегическую ошибку — подрывают доверие к доллару как к универсальной, по сути, единственной на сегодняшний день резервной валюте, подрывают веру в него как в этот универсальный инструмент», — сказал он на пленарной сессии «Российской энергетической недели».

По мнению российского президента, американские власти «реально пилят сук, на котором сидят». Он назвал такую политику странной и удивительной.
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«Но мне кажется, это типичная ошибка любой империи, когда люди думают, что все так мощно, так сильно, так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет, они наступают рано или поздно», — добавил Путин.

Президент России отметил, что недавно его французский коллега Эммануэль Макрон заявил о необходимости повысить экономический суверенитет ЕС и снизить зависимость от США.

«Конечно, это правильно. А как иначе, если с помощью политических инструментов кто-то пытается получить конкурентные преимущества в бизнесе. Это никому не понравится, но это происходит, мы же видим сегодня», — сказал он.

«Поэтому Европа в связи с этими обстоятельствами думает о каких-то новых возможностях, скажем, по организации расчетов помимо доллара, что, кстати говоря, подрывает сам доллар», — продолжил Путин.

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