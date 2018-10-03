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15:42 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал Скрипаля «подонком» и предателем Родины

Чем быстрее закончится информационная кампания вокруг экс-офицера ГРУ, тем лучше, заявил президент.

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Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем Родины.

Что касается Скрипалей и так далее — искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной. Я просматриваю некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины.
Владимир Путин
президент РФ, на пленарном заседании Российской энергетической недели

Путин назвал Скрипаля «просто подонком», отметив, что, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше.

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Новость
«Сергей Скрипаль, по словам автора книги, остался русским националистом»

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых», утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
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