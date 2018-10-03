Путин назвал Скрипаля «подонком» и предателем Родины
Чем быстрее закончится информационная кампания вокруг
Чем быстрее закончится информационная кампания вокруг
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем Родины.
Что касается Скрипалей и так далее — искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной. Я просматриваю некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник
какой-то.Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины.
Путин назвал Скрипаля «просто подонком», отметив, что, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории
Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых», утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.