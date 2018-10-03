Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Скандал с отравлением
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Скандал с отравлением
«Что касается Скрипалей, то этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается», — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели» в Москве в среду.
Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник
какой-то.Он просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие — предатель родины. Вот он — один из них.
«Представьте себе: вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Любой здесь сидящий представитель любой страны? Он просто подонок — вот и все», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что «возня» между спецслужбами была всегда.
Как известно, шпионаж, так же, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии.
Путин заявил, что удивлен ситуацией вокруг «дела Скрипалей», и назвал происходящее бредом. «Если мы говорим о том, что травили Скрипаля там, вы хотите сказать, что мы еще
Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали
какие-томужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают?
«Этот Скрипаль, как я уже сказал, предатель, его поймали, он наказан, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал
Глава государства выразил надежду, что история с «делом Скрипалей» скоро закончится. «Я думаю, что это пройдет
Президент отметил, что Россия неоднократно просила у британских коллег предоставить документы по делу, чтобы провести расследование. «У нас есть соглашение наверняка с Великобританией о помощи по уголовным делам, которое предусматривает соответствующий порядок. Дайте документы, пришлите, как положено, в Генеральную прокуратуру. Мы посмотрим, что там на самом деле происходило», — сказал Путин.
В начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены
В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.