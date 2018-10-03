Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком

Источник: РИА "Новости"

«Что касается Скрипалей, то этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается», — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели» в Москве в среду.

Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие — предатель родины. Вот он — один из них. Владимир Путин президент России

«Представьте себе: вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Любой здесь сидящий представитель любой страны? Он просто подонок — вот и все», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что «возня» между спецслужбами была всегда.

Как известно, шпионаж, так же, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии. Владимир Путин президент России

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«Приехали травить бомжей?»

Путин заявил, что удивлен ситуацией вокруг «дела Скрипалей», и назвал происходящее бредом. «Если мы говорим о том, что травили Скрипаля там, вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека отравили что ли?» — сказал он на пленарной сессии Российской энергетической недели, комментируя слова модератора о том, что при отравлении Скрипалей погиб также посторонний — бездомный человек.

Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают? Владимир Путин президент России

«Этот Скрипаль, как я уже сказал, предатель, его поймали, он наказан, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие-то спецслужбы», — добавил президент.

Скорей бы кончилось

Глава государства выразил надежду, что история с «делом Скрипалей» скоро закончится. «Я думаю, что это пройдет когда-нибудь, надеюсь, что это закончится. Чем быстрее это закончится, тем лучше», — сказал он.

Президент отметил, что Россия неоднократно просила у британских коллег предоставить документы по делу, чтобы провести расследование. «У нас есть соглашение наверняка с Великобританией о помощи по уголовным делам, которое предусматривает соответствующий порядок. Дайте документы, пришлите, как положено, в Генеральную прокуратуру. Мы посмотрим, что там на самом деле происходило», — сказал Путин.

В начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России.