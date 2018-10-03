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18:48 (мск), источник: Интерфакс

Путин решил сменить губернатора Санкт-Петербурга

Георгий Полтавченко возглавит Объединенную судостроительную корпорацию.

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Источник: РИА "Новости"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин предложил полпреду президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александру Беглову стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин только что провел встречу с Александром Бегловым и (нынешним губернатором Петербурга — ИФ) Георгием Полтавченко. Путин предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до сентября, до выборов», — сообщил Песков в среду журналистам.

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