Путин решил сменить губернатора Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко возглавит Объединенную судостроительную корпорацию.
Георгий Полтавченко возглавит Объединенную судостроительную корпорацию.
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин предложил полпреду президента РФ в
«Владимир Путин только что провел встречу с Александром Бегловым и (нынешним губернатором Петербурга — ИФ) Георгием Полтавченко. Путин предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора