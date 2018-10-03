Путин решил сменить губернатора Санкт-Петербурга

«Владимир Путин только что провел встречу с Александром Бегловым и (нынешним губернатором Петербурга — ИФ) Георгием Полтавченко. Путин предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до сентября, до выборов», — сообщил Песков в среду журналистам.