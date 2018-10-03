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20:39 (мск), источник: Интерфакс

США выйдут из договора о дружбе с Ираном 1955 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — США прекращают действие договора о дружбе с Ираном от 1955 года, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в среду.

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«Я объявляю, что США выходят из договора о дружбе с Ираном от 1955 года», — сказал Помпео.

Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.

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Помпео также выразил сожаление в связи с тем, что международный суд ООН не признал того, что не имел полномочий рассматривать иранский иск. При этом госсекретарь США заявил, что, на его взгляд, постановление суда, не удовлетворившего большинство требований иранской стороны, стало «поражением для Тегерана».

Ранее в среду Международный суд ООН вынес предварительное постановление по иску Ирана к Соединенным Штатам, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

Список товаров, которые не должны подпадать под действие американских санкций, в частности, включает в себя продовольствие и медикаменты.

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