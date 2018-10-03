Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рассказ военного Украины о "невидимом" катере: реакция Крыма
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Вступили в силу новые правила работы скорой
Сихарулидзе: «Я жил в Америке, точно вам говорю: мы отличаемся»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Подводные косариКак на Соловках живут и работают заготовители водорослей
Отравленные Скрипали появились на публике
Гражданская жена Захарченко эмигрировала в США
Кардиологи пересмотрели нормы артериального давления
Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе
Акинфеев пропустит только один матч Лиги чемпионов
«Локомотив» отметил возвращение ЛЧ на «РЖД-Арену» шоу-программой
Путин призвал всех желающих сразу ввести санкции против РФ
«Он просто подонок»: Путин о Скрипале
Спала между нами: Жена Кобзона рассказала о его матери
Вон отсюда: Скабеева хотела выгнать Исаева в эфире
Что скрыто под шпилем МГУ (фото)
Как правильно сдавать жилье в аренду
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
16От заката до рассвета
19:41 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», сообщает пресс-служба Кремля.

Наверх
Источник: РИА Новости

Документ 27 сентября приняла Госдума, сегодня его одобрил Совет Федерации.

Глава государства также подписал закон, разрешающий в 2019 году направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России.
Читайте также
Систему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 года

Речь в документе идет о конфискованных денежных средствах, полученных в результате коррупционных правонарушений, а также деньги от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких правонарушений.

Также президент подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о минимальных нормах соцобеспечения.

Эта конвенция Международной организации труда предусматривает, что при выходе на пенсию по старости гражданин должен получать не менее 40 процентов от своего заработка. Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2019 года одновременно с законопроектом об изменениях в пенсионном законодательстве.

Работа над законопроектом

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, подготовленный правительством, который предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Читайте также
Увольнению пожилых подобрали статью

Однако президент Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60−65 лет.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
Источник:©РИА "Новости"
 Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна
А ведь давно предупреждали: Китай начал показывать, кто тут хозяин
Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком
Полтавченко покинет пост губернатора Санкт-Петербурга
Как банковские карты россиян попали под массовую блокировку
«Кэшбери» насобирала миллиард
Роналду: Изнасилование противоречит всему, во что я верю
Вилла Дмитрия Киселева стала поводом для судебного иска
Россияне назвали возраст наступления старости
Спорт
Акинфеев пропустит только один матч Лиги чемпионов Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что в следующем матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» 23 октября в воротах, скорее всего, сыграет Илья Помазун
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
Елена Коренева отмечает 65-летие: яркие роли актрисы В честь юбилея признанной красавицы советского экрана вспоминаем ее знаковые роли в кино
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Горячие темы на «Детях»
FishKa Бессильная ярость 1318
Двойня В чём я виновата 338
Лошадь Фиолетовая Что бы вы написали себе той, которая еще не родила? 183
Lexy А вы как считаете: в каком возрасте наступает старость? 121
Леди
Вегетарианцы против мясоедов: кто из звезд выглядит лучше Вегетарианцы приписывают к плюсам своего питания цветущий внешний вид и вечное здоровье
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь