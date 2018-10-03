Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство

Документ 27 сентября приняла Госдума, сегодня его одобрил Совет Федерации.
Глава государства также подписал закон, разрешающий в 2019 году направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России.
Речь в документе идет о конфискованных денежных средствах, полученных в результате коррупционных правонарушений, а также деньги от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких правонарушений.
Также президент подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о минимальных нормах соцобеспечения.
Эта конвенция Международной организации труда предусматривает, что при выходе на пенсию по старости гражданин должен получать не менее 40 процентов от своего заработка. Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2019 года одновременно с законопроектом об изменениях в пенсионном законодательстве.
В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, подготовленный правительством, который предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Однако президент Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.
Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60−65 лет.