Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство

Источник: РИА Новости

Документ 27 сентября приняла Госдума, сегодня его одобрил Совет Федерации.

Глава государства также подписал закон, разрешающий в 2019 году направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России.

Читайте также Систему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 года

Речь в документе идет о конфискованных денежных средствах, полученных в результате коррупционных правонарушений, а также деньги от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких правонарушений.

Также президент подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о минимальных нормах соцобеспечения.

Эта конвенция Международной организации труда предусматривает, что при выходе на пенсию по старости гражданин должен получать не менее 40 процентов от своего заработка. Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2019 года одновременно с законопроектом об изменениях в пенсионном законодательстве.

Работа над законопроектом

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, подготовленный правительством, который предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Читайте также Увольнению пожилых подобрали статью

Однако президент Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября.