Украина потребовала от России отдать вагоны

По ее словам, составы остались на «оккупированной территории», а долг за новые еще полностью не выплачен.
Депутат отметила, что вагоны нужно вернуть как можно скорее, так как «на российских сайтах торгуют этим ворованным имуществом».
«Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи», — подчеркнула Геращенко.
«Оккупированными территориями» на Украине называют Крым, а также Донбасс, где, по мнению Киева, действуют российские военнослужащие (Москва это отрицает). Полуостров вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за это решение. Украинские власти и большинство стран мира не признают итоги всенародного голосования.
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