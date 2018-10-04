Украина потребовала от России отдать вагоны

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, составы остались на «оккупированной территории», а долг за новые еще полностью не выплачен.

Депутат отметила, что вагоны нужно вернуть как можно скорее, так как «на российских сайтах торгуют этим ворованным имуществом».

«Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи», — подчеркнула Геращенко.

В августе пользователи сети высмеяли украинский поезд со сквозными дырами и ржавчиной.