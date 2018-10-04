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00:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина потребовала от России отдать вагоны

Украина требует от России отдать компании «Укрзализныця» 30 тысяч вагонов, из которых 85 были куплены в кредит на средства Европейского банка реконструкции и развития. Об заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает в среду, 3 октября, УНИАН.

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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, составы остались на «оккупированной территории», а долг за новые еще полностью не выплачен.

Депутат отметила, что вагоны нужно вернуть как можно скорее, так как «на российских сайтах торгуют этим ворованным имуществом».

«Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи», — подчеркнула Геращенко.

В августе пользователи сети высмеяли украинский поезд со сквозными дырами и ржавчиной.

«Оккупированными территориями» на Украине называют Крым, а также Донбасс, где, по мнению Киева, действуют российские военнослужащие (Москва это отрицает). Полуостров вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за это решение. Украинские власти и большинство стран мира не признают итоги всенародного голосования.

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