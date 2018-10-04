Россия обозначит цифровые границы
Власти защитят
Власти защитят
Изменения в законодательстве США дали властям России повод снова заговорить о цифровом суверенитете и границах. Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации просит правительство защитить персональные данные россиян, хранящиеся на серверах Google, Facebook, Microsoft и других компаний, от риска несанкционированного доступа иностранных властей. Насколько реальны угрозы американского CLOUD Act для российских пользователей, эксперты пока достоверно оценить не могут, но отмечают, что трансграничный обмен данными в России и так регулируется с примитивной жесткостью
Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации под председательством секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака рекомендовал правительству подготовить предложения по защите персональных данных россиян с учетом принятия в США Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act). Эти поправки упрощают правоохранительным органам доступ к данным
«Необходимо доработать законодательство и правоприменение, чтобы нейтрализовать угрозу несанкционированного доступа и использования данных российских интернет-пользователей», — подтвердил «Ъ» представитель совета. Правозащитники по всему миру считают, что эти поправки могут способствовать злоупотреблению правами человека со стороны иностранных правительств, помогая им получить доступ к
Совет также рекомендовал правительству уточнить определения «цифрового суверенитета» и «цифровой границы государства», чтобы «повысить эффективность межгосударственного взаимодействия». Предложение совета находится вне компетенции Роскомнадзора, сообщили «Ъ» в ведомстве. В Минкомсвязи на запрос не ответили.
Поправки, утвержденные в марте президентом США Дональдом Трампом, позволяют стране заключать соглашения с другими странами о передаче им данных с серверов американских компаний в любых странах. Таким образом, страны по взаимной договоренности могут запрашивать данные пользователей Google, Facebook и Microsoft, если те не являются гражданами и не проживают на территории США. Поправки позволяют инициировать подобные договоры без одобрения Конгресса.
Изменения принимались на фоне судебного дела о требовании властей США получить доступ к электронным почтовым ящикам на серверах Microsoft в Ирландии. До появления CLOUD Act закон позволял правоохранительным органам требовать у компаний только те данные, которые физически находятся в США. «CLOUD Act допускает, что третья страна при условии соответствующего соглашения с США может запросить у американских
«Проблема не только в том, что госорганы США теперь получат данные российских пользователей. Предположим, два пользователя из разных стран ведут переписку, один из них гражданин РФ, а второй — другой страны. Если правительство этой страны заподозрит в
Случаи передачи данных
Дополнительно защитить персональные данные можно, например, предусмотрев штрафы для компаний, работающих с российскими пользователями, считает Карен Казарян. В России пока применяется единственная мера ответственности в отношении как сбора, обработки и трансграничного обмена данными, так и распространения незаконной информации — это «ковровая» блокировка ресурсов, зачастую неэффективная, отмечает он. «Такой подход фактически игнорирует технологические особенности
По его мнению, нормы CLOUD Act могут повлиять и на российские
Юлия Тишина