Цена идет в отход

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Производители и импортеры товаров называют шоковым сценарием для бизнеса инициативу Минприроды по масштабному повышению ставок экологического сбора. Такое предложение содержится в проекте ведомственного постановления, опубликованном для общественного обсуждения. Представители рынка предупреждают, что увеличение тарифа может привести к росту цен на продукцию — от пластмассовой и алюминиевой тары до автомобильных аккумуляторов.

Минприроды опубликовало проект изменения ставок экосбора. С 2019 года предполагается повышение ставок сбора по всем 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств. Напомним, согласно законодательству, у производителей и импортеров товаров есть выбор: обеспечивать самостоятельную утилизацию отходов либо уплачивать экосбор. Если производители и импортеры товаров предпочтут уплату экосбора, ожидаемые поступления доходов в бюджет могут составить до 20 млрд руб. к 2020 году, говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что размеры ставок по группам товаров и упаковки в основном повышены на 11,4% — с учетом индекса потребительских цен.

В частности, это коснулось текстильных изделий, верхней одежды, а также изделий из стекла и зеркал. Кроме того, на ту же величину вырастут ставки за нефтепродукты, шины, покрышки и электронную бытовую технику.

На 28,46% планируется увеличить ставку экосбора за бумажные мешки и сумки, а также картонную и бумажную упаковку.

За пластмассовую упаковку тариф предлагается повысить почти в три раза (с 3,8 тыс. до 10,4 тыс. руб. за тонну). Отметим, что ставки сбора за пластиковую упаковку, согласно пояснительной записке, повышаются по предложению «Деловой России» «с целью стимулирования использования возобновляемых материалов» в рамках «дорожной карты» по развитию алюминиевой промышленности (см. «Ъ» от 16 июля). При этом ставка за алюминиевые банки вырастет еще более значительно — более чем в восемь раз.

Собеседники «Ъ» отмечают нелогичность такого решения Минприроды на фоне поддержки правительством использования продукции подпавшего под санкции США «Русала» Олега Дерипаски.

Экосбор заплатят производители напитков в банках, а «производители алюминиевых банок рискуют оказаться в ситуации, когда производители напитков выберут тару подешевле, что явно не вписывается в “дорожную карту” по поддержке алюминиевой отрасли», говорит источник «Ъ» на рынке. Аналогичное увеличение ставки коснется бочек, цистерн и банок из черных металлов.

«Было бы логичным увеличение экосбора для ПЭТ-бутылок в предлагаемые три раза при неизменности ставок для металлической и стеклянной тары, так как самая распространенная ПЭТ-тара для напитков по объему именно в три раза больше (1,5 против 0,5 л), — говорит собеседник “Ъ” в отрасли.— А предлагаемые же изменения ставок экосбора создают беспрецедентные (как в России, так и в мировой практике) преференции ПЭТ-таре, которая и сейчас имеет одно основное преимущество — дешевизну».

В Минприроды «Ъ» сообщили лишь, что «опасений относительно негативного влияния поправок минимум».

В ведомстве отметили, что задача экосбора — стимулировать компании осуществлять самостоятельную переработку отходов, и «по группе металлов такая динамика есть».

Отметим, более всего повышение ставок коснется производителей и импортеров свинцовых аккумуляторов — экосбор увеличится в 13,5 раза (с 2 тыс. до 27,3 тыс. руб. за тонну). «Повышение ставки экосбора, безусловно, повлияет на компании, которые выплачивают сборы за ввезенные товары, что может привести к росту цен на продукцию», — отмечает Максим Жарков, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Bosch (один из поставщиков автомобильных аккумуляторов в РФ).

«Мы предлагали Минприроды оставить действующий размер ставок по пластмассовой упаковке или же провести увеличение в соответствии с индексом потребительских цен, — говорит исполнительный директор “РусБренда” (одна из крупнейших ассоциаций производителей товаров в РФ) Алексей Поповичев.— Необходимо повышать ставки постепенно, тогда и нагрузка на бизнес будет нарастать постепенно, и цена товара будет расти умеренными темпами».

Предложения Минприроды нанесут существенный урон легальному бизнесу, который платит сбор, в отличие от нелегального, считает, в свою очередь, Антон Гуськов из Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники: «Мы категорически против предложенных ставок, потому что они совершенно экономически необоснованные и существенно превышают рыночную стоимость услуги». Сейчас рыночная цена сбора и утилизации бытовой техники составляет от 15 тыс. до 18 тыс. руб. за тонну, поясняет господин Гуськов.

Текущий размер ставки уже действует на бизнес как стимул для самостоятельной утилизации, уверена Надежда Чурмеева из Ассоциации производителей шин. Так, по ее словам, в 2017 году затраты на комплексную услугу по сбору, транспортировке и утилизации изношенных шин составили от 2500 до 5600 руб. за тонну.

Текущая ставка экосбора (7109 руб.) существенно превышает среднюю рыночную цену на эти услуги, поэтому госпожа Чурмеева не видит оснований для ее повышения.

Глава ассоциации «РусПэк» (объединяет, в частности, «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», «Пепсико холдингс», «Проктер энд Гэмбл», «Тетра пак») Любовь Меланевская называет рост ставок на пластик и металл, включая алюминий, шоковым сценарием для производителей. По ее словам, при формировании подхода к расчету ставок экосбора не учитывалось, что некоторые товары после использования — ценное сырье, «которое успешно продается на рынке, компенсируя затраты переработчиков на их сбор и утилизацию». Так, по ее словам, оплата сбора и переработки отходов будет, с одной стороны, зашита в ставку экосбора, а с другой — «компенсирована переработчикам путем продажи продуктов переработки». В итоге двойную цену заплатит население, приобретя товар в «золотой» упаковке, считает госпожа Меланевская.

Прогнозировать последствия для бизнеса «резкого и необоснованного» роста ставок экосбора довольно сложно, полагает вице-президент по корпоративным отношениям «Балтики» Алексей Кедрин.

По его мнению, это может стать препятствием для развития системы раздельного сбора и переработки отходов. «В текущей ситуации, когда в национальном масштабе не завершено формирование системы эффективного раздельного сбора отходов, увеличение ставки экологического сбора наряду с другими рычагами увеличения налоговой нагрузки на бизнес приведет помимо удорожания продукции на фоне невысоких доходов населения к тому, что компании будут вынуждены сократить собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов», — сообщил «Ъ» господин Кедрин.