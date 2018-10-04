Великобритания обвинила ГРУ в организации кибератак с ведома Кремля

Британский МИД, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC), назвал ГРУ организатором не только атаки на серверы Демократической партии США в 2016 году, но и атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 году, похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также проникновения в сеть одной из британских телекомпаний. Великобритания впервые официально связало ГРУ с атакой на серверы Демпартии, отмечает The Guardian.