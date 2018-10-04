Великобритания обвинила ГРУ в организации кибератак с ведома Кремля
Правительство Великобритании впервые прямо обвинило «российское ГРУ» (Главное управление Генштаба) в организации ряда нашумевших кибератак последних лет. «Действия ГРУ являются грубыми и безответственными, их цель — подрыв и вмешательство в выборы в других странах», — цитирует Reuters заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. По словам министра, эти атаки, затронувшие и Россию, были предприняты с ведома и согласия Кремля.