Парламент Ингушетии утвердил соглашение о границах с Чечней

Источник: РИА Новости

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями.

Согласно российской конституции, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить Совет Федерации.

«Присутствовало 25 депутатов, 17 проголосовали “за”, трое “против”, один не взял бюллетень, четверо воздержались», — сказал собеседник агентства.

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возник в начале 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.