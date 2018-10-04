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12:10 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Ингушетии утвердил соглашение о границах с Чечней

ПЯТИГОРСК, 4 окт — РИА Новости. Парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов, приняв соответствующий закон, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Ингушетии.

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Источник: РИА Новости

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями.

Согласно российской конституции, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить Совет Федерации.

«Присутствовало 25 депутатов, 17 проголосовали “за”, трое “против”, один не взял бюллетень, четверо воздержались», — сказал собеседник агентства.

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возник в начале 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по «уточнению и согласованию административной границы» между двумя республиками. В начале сентября текущего года он подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.

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