Договор о границе с Чечней требует референдума, заявили в КС Ингушетии

В четверг парламенты двух регионов утвердили договор о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии рассматривался проект закона «Об утверждении соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой».
Подчеркивается, что этот законопроект не может рассматриваться Народным собранием Ингушетии. Согласно 111 статье конституции республики, вопросы изменения границ между регионами решаются в соответствии с федеральными законами и законами республики с учетом мнения населения соответствующей территории.
«На референдум обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами Российской Федерации, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством Российской Федерации», — добавили в суде.
Также сегодня в столице республики Магасе проходят митинги, участники которых выступают против соглашения. К протестующим вышел глава Ингушетии, после чего они пообещали разойтись.
Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией периодически возникал с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева.
В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.
В 2012 году в Чеччне создали комиссию по «уточнению и согласованию административной границы» между республиками.
В сентябре главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно российской конституции, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия. При этом решение должен утвердить Совет Федерации.
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