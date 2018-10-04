Захарова назвала «адской парфюмерной смесью» обвинения Лондона в адрес ГРУ по поводу хакерства

«Без какого-либо разбора в одном флаконе, а возможно, во флаконе из-под духов «Нина Риччи» (британское следствие считает, что именно во флаконе Nina Ricci содержался «Новичок», который использовался для отравления — ИФ) смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и ВАДА. Это просто адская парфюмерная смесь. Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не имеет границ. Кто все это придумал? Мне хотелось бы посмотреть. Они просто Андерсены.
Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ
«Британское внешнеполитическое ведомство теперь, оказывается… специализирующееся еще и на безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, накануне выдало в этой области целую порцию умопомрачительных заявлений в стиле “хайли лайкли” (highly likely, весьма вероятно — ИФ) о причастности Главного разведывательного управления к кибератакам во всем мире, в том числе на серверы ВАДА», — сказала представитель МИД.
Это же как удобно завернуть все! Несколько недель вовсю «полоскали» ГРУ, как они любят это все называть, в отношении Скрипалей в Солсбери и Эймсбери, теперь раскрученную историю можно спокойно привязать к ситуации с ВАДА.
Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ
Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что ГРУ стоит за несколькими кибератаками в мире. По данным телеканала Sky News, это первый случай, когда британские власти прямо обвиняют ГРУ во враждебных действиях в киберпространстве.
По данным британских спецслужб, ГРУ имеет отношение к шести кибератакам в период с 2015 по 2018 годы. Так, в частности, речь идет о взломе серверов Национального комитета Демократической партии США в период предвыборной кампании 2016 года, в проникновении в базы данных WADA и в распространении в 2017 года компьютерного вируса Bad Rabbit. Также в МИД в Великобритании заявили, что с ГРУ связаны не менее 12 хакерских групп.