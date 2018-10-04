Захарова назвала «адской парфюмерной смесью» обвинения Лондона в адрес ГРУ по поводу хакерства

«Без какого-либо разбора в одном флаконе, а возможно, во флаконе из-под духов «Нина Риччи» (британское следствие считает, что именно во флаконе Nina Ricci содержался «Новичок», который использовался для отравления — ИФ) смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и ВАДА. Это просто адская парфюмерная смесь. Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не имеет границ. Кто все это придумал? Мне хотелось бы посмотреть. Они просто Андерсены.

Мария Захарова официальный представитель МИД РФ