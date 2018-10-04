Нидерланды выслали четырех россиян. Их подозревают в причастности к кибератаке на ОЗХО

Источник: DUTCH DEFENCE MINISTRY

ГААГА, 4 октября. /ТАСС/. Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предотвратила хакерскую атаку со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). С таким утверждением выступила в четверг на пресс-конференции министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

По ее версии, «попытка атаки была осуществлена 13 апреля, в ходе нее сотрудники российских спецслужб пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО».

Все четверо россиян, подозреваемых в причастности к атаке, были выдворены из страны в тот же день, сказала министр. Бейлевелд утверждает, что они работали на Главное разведывательное управление и назвала их имена.

По ее данным, к атаке причастны Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.