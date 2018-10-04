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13:53 (мск), источник: ТАСС

Нидерланды выслали четырех россиян. Их подозревают в причастности к кибератаке на ОЗХО

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд сообщила, что спецслужбы королевства смогли получить доступ к электронному оборудованию хакеров.

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Источник: DUTCH DEFENCE MINISTRY

ГААГА, 4 октября. /ТАСС/. Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предотвратила хакерскую атаку со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). С таким утверждением выступила в четверг на пресс-конференции министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

По ее версии, «попытка атаки была осуществлена 13 апреля, в ходе нее сотрудники российских спецслужб пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО».

Все четверо россиян, подозреваемых в причастности к атаке, были выдворены из страны в тот же день, сказала министр. Бейлевелд утверждает, что они работали на Главное разведывательное управление и назвала их имена.

По ее данным, к атаке причастны Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

Кроме того, глава голландского оборонного ведомства рассказала, что спецслужбы королевства смогли получить доступ к различному электронному оборудованию хакеров, в том числе ноутбукам и мобильным телефонам.

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