России дополнили список киберобвинений
Нидерланды и их союзники обвинили Москву в попытке атаки на
Нидерланды и их союзники обвинили Москву в попытке атаки на
Власти Нидерландов сегодня дополнили и без того широкий список кибератак, в организации которых обвиняется Москва. Минобороны страны рассказало о высылке в апреле четырех россиян с дипломатическими паспортами, которые якобы планировали хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В то время ее эксперты занимались расследованием отравления в британском Солсбери
По данным Минобороны Нидерландов, масштабная кибератака на беспроводную сеть ОЗХО была предотвращена 13 апреля. Сразу после этого из страны выслали лиц, предположительно связанных с этими планами: ими оказались четверо россиян с дипломатическими паспортами. Их имена, по данным голландского военного ведомства, — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.
Сообщается, что подозреваемые 4 апреля прилетели из Москвы в Амстердам, где их встретил неназванный сотрудник посольства РФ. Он же сопровождал их в поездке в Гаагу, где расположена
Спецслужбы Нидерландов полагают, что российская разведка пыталась получить информацию о расследовании инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены
Выступая на
А в ноябре 2017 года глава МВД Кайса Оллонгрен заявила, что Россия распространяет фейковые новости с целью дестабилизировать политическую ситуацию в ее стране. «Россия использует электронные ресурсы для влияния на процессы принятия решений и на общественное мнение. Нидерланды находятся в центре внимания российских спецслужб», — говорилось в письме госпожи Оллонгрен нижней палате парламента.
Вскоре после обнародования информации о попытке кибератаки на ОЗХО дальнейшие планы Запада прокомментировал постоянный представитель Великобритании при этой организации Питер Уилсон.
«Через наши институты, в том числе Евросоюз, мы будем работать с союзниками над обновлением санкционного режима для того, чтобы определить ответ на использование химического оружия, бороться с агрессивными действиями в киберпространстве и наказывать за нарушение прав человека», — заявил представитель ОЗХО.
Совместное заявление с осуждением Москвы выпустили британский премьер Тереза Мэй и ее коллега из Нидерландов Марк Рютте:
Эта попытка получить доступ к защищенным системам международной организации, работающей над избавлением мира от химического оружия, демонстрирует пренебрежение ГРУ глобальными ценностями и правилами, которые обеспечивают нашу безопасность.
Тем временем в
Посол РФ в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сегодня был вызван в МИД королевства для дачи объяснений. При этом в постпредстве от
Впрочем, в любом случае в Москве все обвинения в организации кибератак считают не имеющими под собой оснований. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее упоминала Нидерланды в числе государств, обвинения которых в адрес России напоминают, по ее мнению, флешмоб. А сегодня на брифинге госпожа Захарова ответила на заявления главы МИД Великобритании Джереми Ханта, который накануне обвинил Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) в организации серии кибератак, которые затронули политические институты, бизнес, СМИ и спортивные организации по всему миру.
Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не имеет границ. Я хотела бы посмотреть на лица этих людей. Возможно, они судят по себе, описывают то, чем занимаются сами. Это просто не достойно государства, которое претендует на одну из ведущих ролей в мире.
«Никаких атак не было и быть не может. Это (обвинения Нидерландов.— “Ъ”) не имеет никакого отношения ни к Конвенции по запрещению химического оружия, ни к организации (ОЗХО.— “Ъ”). Это имеет отношение к общей, дошедшей до предела мракобесной политике со стороны некоторых государств Запада, — сказал “РИА Новости” источник в МИД РФ.— Мы входим во все структуры организации, зачем нам взламывать? У нас есть доступ, вся сеть открыта для нас. Это очередная глупость».
Российские политики же моментально призвали к жесткому ответу Нидерландам. «Меры будут зеркальными, наша реакция будет однозначной», — заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в комментарии тому же агентству отметил, что в адрес Москвы «уже не раз звучали необоснованные обвинения в различных кибератаках, которые не находили подтверждения, а в последующем находили опровержение». «Это носит политическую окраску, не имеет под собой никакой основы. Вызывает сожаление факт, что вместо того, чтобы выстраивать конструктивные, взаимовыгодные отношения, Нидерланды предпринимают попытки отдаления», — добавил он.
Павел Тарасенко