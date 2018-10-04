России дополнили список киберобвинений

Власти Нидерландов сегодня дополнили и без того широкий список кибератак, в организации которых обвиняется Москва. Минобороны страны рассказало о высылке в апреле четырех россиян с дипломатическими паспортами, которые якобы планировали хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В то время ее эксперты занимались расследованием отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вслед за Нидерландами свое возмущение «безответственным поведением России» выразили представители Великобритании и НАТО. В постпредстве РФ при ОЗХО комментировать обвинения отказались. Между тем российские депутаты и сенаторы уже призвали к принятию зеркальных мер.

Атака на штаб-квартиру

По данным Минобороны Нидерландов, масштабная кибератака на беспроводную сеть ОЗХО была предотвращена 13 апреля. Сразу после этого из страны выслали лиц, предположительно связанных с этими планами: ими оказались четверо россиян с дипломатическими паспортами. Их имена, по данным голландского военного ведомства, — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

Сообщается, что подозреваемые 4 апреля прилетели из Москвы в Амстердам, где их встретил неназванный сотрудник посольства РФ. Он же сопровождал их в поездке в Гаагу, где расположена штаб-квартира ОЗХО. 13 апреля подозреваемые припарковали на стоянке у отеля Marriott свой автомобиль с новейшим спецоборудованием, при помощи которого надеялись проникнуть в сеть соседнего здания — штаб-квартиры ОЗХО.

Оборудование высланных из Нидерландов по подозрению в киберпреступлениях россиян

Помешать операции голландцам удалось при помощи британских коллег. При этом они получили доступ к ноутбуку одного из предполагаемых агентов. В нем была обнаружена информация, связанная с расследованием в Малайзии причин крушения 17 июля 2014 года в небе над Донбассом Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.

Фоторепортаж Отравление Сергея Скрипаля

Спецслужбы Нидерландов полагают, что российская разведка пыталась получить информацию о расследовании инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти стран Запада во главе с Великобританией утверждают, что за отравлением стоит российская разведка. В Москве отмечают, что так и не услышали от своих «западных коллег» никаких доказательств этого. Напомним, что 12 апреля, то есть за день до предполагаемой кибератаки, ОЗХО заявила о поддержке выводов Британии о «природе токсина, который использовали в Солсбери» (в Лондоне утверждают, что было применено вещество под названием «Новичок»). При этом тогда было отмечено, что «название и химическая структура вещества описаны в полной, засекреченной версии доклада». Впрочем, распространили его среди всех стран—членов ОЗХО, включая Россию.

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«Безответственное поведение России»

Выступая на пресс-конференции, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд призвала Россию прекратить деятельность в киберпространстве, направленную на то, чтобы «подорвать» западный демократический строй. С подобными призывами голландцы обращаются не впервые. Еще в феврале 2017 года глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов Роб Бертоле заявил о причастности России к сотням кибератак на государственные структуры страны, направленных на похищение засекреченных документов. «Я считаю это угрозой для нашей демократии. Опасность заключается в том, что они (хакеры.— “Ъ”) смогут оказывать влияние на работу парламента, а также на принятие решений властями», — заметил господин Бертоле.

А в ноябре 2017 года глава МВД Кайса Оллонгрен заявила, что Россия распространяет фейковые новости с целью дестабилизировать политическую ситуацию в ее стране. «Россия использует электронные ресурсы для влияния на процессы принятия решений и на общественное мнение. Нидерланды находятся в центре внимания российских спецслужб», — говорилось в письме госпожи Оллонгрен нижней палате парламента.

По словам главы МВД, речь шла, в частности, о попытках повлиять на общественное мнение относительно расследования обстоятельств крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе, а также о хакерских атаках на нидерландские компании.

Вскоре после обнародования информации о попытке кибератаки на ОЗХО дальнейшие планы Запада прокомментировал постоянный представитель Великобритании при этой организации Питер Уилсон.

«Через наши институты, в том числе Евросоюз, мы будем работать с союзниками над обновлением санкционного режима для того, чтобы определить ответ на использование химического оружия, бороться с агрессивными действиями в киберпространстве и наказывать за нарушение прав человека», — заявил представитель ОЗХО.

Совместное заявление с осуждением Москвы выпустили британский премьер Тереза Мэй и ее коллега из Нидерландов Марк Рютте:

Эта попытка получить доступ к защищенным системам международной организации, работающей над избавлением мира от химического оружия, демонстрирует пренебрежение ГРУ глобальными ценностями и правилами, которые обеспечивают нашу безопасность.

Тем временем в штаб-квартире НАТО, где проходит заседание министров обороны стран—членов альянса, состоялась встреча по этому вопросу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Нидерланды провели брифинг на тему атаки на ОЗХО. «Операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена голландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией», — заявил господин Столтенберг. Генсек НАТО отметил, что Россия должна прекратить «безответственное поведение», подрывающее основы международного порядка. Впрочем, всерьез он на это, похоже, не рассчитывает, так как объявил: «НАТО будет продолжать укреплять свою оборону и сдерживание для борьбы с гибридными угрозами, в том числе в киберпространстве».

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«Они описывают то, чем занимаются сами»

Посол РФ в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сегодня был вызван в МИД королевства для дачи объяснений. При этом в постпредстве от каких-либо публичных комментариев по поводу новых обвинений отказались.

Впрочем, в любом случае в Москве все обвинения в организации кибератак считают не имеющими под собой оснований. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее упоминала Нидерланды в числе государств, обвинения которых в адрес России напоминают, по ее мнению, флешмоб. А сегодня на брифинге госпожа Захарова ответила на заявления главы МИД Великобритании Джереми Ханта, который накануне обвинил Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) в организации серии кибератак, которые затронули политические институты, бизнес, СМИ и спортивные организации по всему миру.

Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не имеет границ. Я хотела бы посмотреть на лица этих людей. Возможно, они судят по себе, описывают то, чем занимаются сами. Это просто не достойно государства, которое претендует на одну из ведущих ролей в мире. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

«Никаких атак не было и быть не может. Это (обвинения Нидерландов.— “Ъ”) не имеет никакого отношения ни к Конвенции по запрещению химического оружия, ни к организации (ОЗХО.— “Ъ”). Это имеет отношение к общей, дошедшей до предела мракобесной политике со стороны некоторых государств Запада, — сказал “РИА Новости” источник в МИД РФ.— Мы входим во все структуры организации, зачем нам взламывать? У нас есть доступ, вся сеть открыта для нас. Это очередная глупость».

Российские политики же моментально призвали к жесткому ответу Нидерландам. «Меры будут зеркальными, наша реакция будет однозначной», — заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в комментарии тому же агентству отметил, что в адрес Москвы «уже не раз звучали необоснованные обвинения в различных кибератаках, которые не находили подтверждения, а в последующем находили опровержение». «Это носит политическую окраску, не имеет под собой никакой основы. Вызывает сожаление факт, что вместо того, чтобы выстраивать конструктивные, взаимовыгодные отношения, Нидерланды предпринимают попытки отдаления», — добавил он.