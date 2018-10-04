Минюст США предъявил обвинения семи сотрудникам российских спецслужб

«Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим, в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников», — заявил Демерс на брифинге.

Согласно информации Минюста США, «все люди, которых обвиняют в совершении кибератак, являются гражданами России: 41-летний Алексей Моренец, 37-летний Евгений Серебряков, 32-летний Иван Ермаков, 30-летний Артем Малышев, 27-летний Дмитрий Бадин, которые были закреплены за подразделением 26165, а также другие сотрудники ГРУ — 46-летний Олег Сотников, 46-летний Алексей Минин».

На ГРУ, в частности, возложена ответственность за атаки на американские и международные антидопинговые агентства и спортивные федерации. В Минюсте утверждают, что часть полученных данных сотрудники ГРУ публиковали от лица хакерской группы Fancy Bears.

Эти люди обвиняются в (…) попытке взломать компьютеры и сети по всему миру. Жертвы этих незаконных действий — антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами, такие как ВАДА, USADA (антидопинговое агентство США), Спортивный арбитражный суд, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ФИФА и еще 34 другие спортивные организации. Скотт Брэйди прокурор

В частности, хакеры стремились получить закрытые данные о здоровье профессиональных спортсменов.

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«Другими целями этого сговора были химические лаборатории Гааги и компания, управляющая АЭС, здесь, в Америке», — добавил прокурор.

По его словам, трем из семи россиян уже ранее предъявлялись обвинения.

«Наша цель в этом случае такая же, как и во всех других случаях, когда мы предъявляем обвинения. Мы добиваемся ареста тех, кто нарушил закон», — сказал Брэди. «Мы хотим, чтобы они предстали перед судом. И мы хотим посадить их в тюрьму», — заявил Брэди.

При этом представитель ФБР Эрик Вилин отметил, что арест граждан РФ сейчас невозможен, поскольку они находятся в России.