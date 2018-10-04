Российским военным оставят ушанки, переименовав их в шапки
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Российские военные продолжат носить
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Российские военные продолжат носить
«В соответствии с постановлением правительства № 1170 изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними», — сообщили в Минобороны.
Ранее в четверг на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление о внесении изменений в нормы снабжения военнослужащих. Согласно документам, офицерскому составу, генералам и
Помимо этого, в нормах снабжения солдат, сержантов и старшин вместо слова «рубаха» был употреблен термин «фуфайка».
Также в документах указывалось, что