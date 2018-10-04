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17:57 (мск), источник: Интерфакс

Российским военным оставят ушанки, переименовав их в шапки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Российские военные продолжат носить шапки-ушанки, изменения в нормах снабжения коснутся только наименования головных уборов, сообщили «Интерфаксу» в министерстве обороны РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с постановлением правительства № 1170 изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними», — сообщили в Минобороны.

Ранее в четверг на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление о внесении изменений в нормы снабжения военнослужащих. Согласно документам, офицерскому составу, генералам и женщинам-контрактникам вместо «шапок-ушанок» будут выдаваться «шапки».

Помимо этого, в нормах снабжения солдат, сержантов и старшин вместо слова «рубаха» был употреблен термин «фуфайка».

Также в документах указывалось, что женщинам-курсантам помимо нательных кальсон на год будут выдавать двое трусов.

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