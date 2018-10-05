Великобритания обвинила ГРУ в связях с кибергруппировками. Что о них известно?
В списке 12 групп. По данным западных СМИ, большинство связано с «пророссийской» Fancy Bear, но прямых доказательств нет.
В списке 12 групп. По данным западных СМИ, большинство связано с «пророссийской» Fancy Bear, но прямых доказательств нет.
Великобритания обвинила Главное управление Генштаба в пособничестве киберпреступникам. Об этом говорится в
Британский Национальный центр по кибербезопасности (NCSC, UK) приводит перечень организацией, которым, по его мнению, покровительствует ГРУ. В список попали: Fancy Bear, APT 28, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berkut, Voodoo Bear, Black Energy Actors, STRONTIUM, Tsar Team и Sandworm.
CyberCaliphate
CyberCaliphate («Киберхалифат») — это хактивисты, которые причисляют себя к «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Группировку создал сын палестинских эмигрантов, 20-летний житель Бирмингема Джунейд Хуссейн (был ликвидирован американцами 24 августа 2015 года).
По словам Анастасии Тихоновой, руководителя группы исследования сложных угроз компании
Кроме этого, в 2015 году организация разослала письма родственникам американских военных. Associated Press в своей публикации в качестве примера приводит сообщение, которое получила жена военнослужащего Анджела Риккетс: «Дорогая Анджела! Кровавый День святого Валентина!» «Мы знаем все о вас, вашем муже и ваших детях. Мы намного ближе, чем вы даже можете себе представить», — говорится в послании. Издание утверждает, что CyberCaliphate связана с Fancy Bear, которую обвиняют в связях с Москвой. Россия в свою очередь эту информацию отрицает.
По данным
Black Energy Actors, Voodoo Bear и Sandworm
Black Energy Actors, она же Voodoo Bear и Sandworm, использует вредоносное ПО, созданное анонимным хакером под ником Cr4sh. В отчете «Лаборатории Касперского» сказано, что в 2007 году тот после прекращения работы на программным обеспечением продал исходный код за 700 долларов. Кто купил разработку — неизвестно.
Специалист
В июне этого же года Black Energy атаковала немецкие телерадиокомпании ZDF и WDR. Журналисты Der Spiegel говорят, что в ZDF были заражены около 10 компьютеров, но утечки данных не произошло. Источники издания связывают деятельность хакеров с ГРУ.
CyberBerkut
CyberBerkut — одна из самых неоднозначных организаций из списка британского МИДа. Эта хакерская группировка появилась в 2014 году, после революции на Украине. Анонимы выступают против действующей украинской власти. В их багаже — атаки на правительственные сайты Украины. Злоумышленники сливали записи телефонных разговоров главы МВД Украины Арсена Авакова, бывшего
Кроме этого, CyberBerkut выкладывал информацию о связях российской прессы и видеоблогера Навального с властями США. Впрочем, в СМИ утверждают, что эта информация — фейк. По данным ThreatConnect, CyberBerkut в своих атаках использовал инструменты другой хакерской группировки — Fancy Bear.
Tsar Team
Свою самую масштабную атаку Tsar Team («Царская команда») совершила в конце мая 2017 года. Злоумышленники опубликовали 25 тысяч фотографий и персональные данные клиентов литовской клиники пластической хирургии Grozio Chirurgija. За похищенную информацию киберпреступники потребовали у руководства медицинской организации выкуп в размере 300 биткойнов (1,9 миллиона долларов по настоящему курсу). Однако те отказались платить, в результате чего в Сеть данные утекли.
О личностях злоумышленников практически ничего не известно, равно как и о деятельности Tsar Team как отдельной группировки. Bloomberg утверждает, что за этой организацией стоят люди из Fancy Bear.
«Модный мишка» и Ко
В опубликованном списке МИДа Великобритании фигурируют еще шесть организаций: Fancy Bear, APT 28, Sofacy, Pawnstorm, STRONTIUM и Sednit. По данным
Про Fancy Bear («Модный мишка») мы уже писали в одном из материалов. Организацию обвиняют в атаке на национальный комитет Демократической партии. По версии американских властей, «Модные мишки» слили переписку Хиллари Клинтон в интернет. По мнению демократов США, это позволило Дональду Трампу победить в президентской гонке.
В NCSC (UK) считают, что ГРУ имеет отношение к краже у WADA конфиденциальных медицинских документов ряда спортсменов. Позже эти документы оказались в общем доступе на сайте группы хакеров Fancy Bear. Группировка атаковала FIFA. В августе 2017 года организация опубликовала данные о 150 футболистах, которые могли принимать допинг, а в октябре запустила вирус BadRabbit^
Однако Fancy Bear связывают с Кремлем. В качестве доказательства приводится два основных довода: использование кириллицы в хакерском коде и время активности, совпадающее с рабочим днем в Москве и
Расследованием деятельности «русских хакеров» занималась американская компания FireEye. Ее основателем является Кевин Мандиа (Kevin R. Mandia) — бывший сотрудник компьютерной безопасности Пентагона, а действующий руководитель FireEye Лаура Галанте —
В июле 2018 года правительство США рассказало, что ко взлому демократической партии США причастны 12 агентов ГРУ, которые использовали вредоносное ПО
По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, в настоящее время многие страны занимаются развитием киберподразделений: «Если говорить в целом, существуют три основных направления. Тролли — те, кто действуют на массовое сознание. Кибершпионаж и подразделения реального воздействия, которые занимаются реальными атаками. Многие страны заинтересованы в развитии подобных вещей, потому что при небольших инвестициях можно получить хорошую отдачу».