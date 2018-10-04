В МИД РФ назвали обвинения Амстердама срежисированной пропагандистской акцией

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Обвинения России со стороны Нидерландов в подготовке кибератаки являются очередной срежиссированной пропагандисткой акцией. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

«Приходим к выводу об очередной срежиссированной пропагандистской акции в отношении нашей страны», — указали в дипведомстве.

В дипведомстве считают, что Нидерланды шпиономанией наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям с РФ.

Обвинения в адрес России призваны создать нужный политический фон для проталкивания в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) механизма назначения виновных в применении боевых отравляющих веществ, добавили в министерстве.

«Уже 9 октября открывается сессия ОЗХО, где будут обсуждаться вопросы финансирования атрибутивного механизма в рамках Технического секретариата организации. Создания такого механизма назначения “виновных” в применении химического оружия, вопреки нормам международного права и в нарушение прерогатив СБ ООН, упорно добивается ряд западных государств. Очевидно, что нынешний информационный вброс — еще один из этапов формирования “нужного” политического фона для проталкивания этой противоправной инициативы», — констатировали в дипведомстве.

Как отметили в МИД, попытки связать якобы имевшие место российские кибератаки с расследованием гибели Boeing 777 над Украиной в 2014 году говорят, что Нидерландам нечего ответить на представленные Минобороны РФ данные по принадлежности ракеты.