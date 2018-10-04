Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разрыв ж/д сообщения с РФ вынудил Киев обратиться к Москве
Россия показала «невидимые» бомбы в действии (фото)
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука
Максимова, Безрукова и Горбачева на премьере фильма «Без меня»
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна
Прожил 256 лет: история самого старого человека
Популярное обезболивающее признали опасным для сердца и сосудов
Мифы о сексе, которые давно устарели
«Ювентус» выступил с официальным заявлением по обвинению Роналду
Четырехкратный чемпион ОИ захотел выгнать Шипулина из сборной
Акинфеев без рубашки привел в восторг поклонниц
Меладзе и Джанабаева отправились в романтическое путешествие
В США разгадывают тайну припаркованных по всей стране новых авто
Легендарные «РАФики» вернутся на дороги
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
20:55 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ назвали обвинения Амстердама срежисированной пропагандистской акцией

В дипведомстве считают, что эти обвинения призваны создать необходимый фон для проталкивания нужных Западу решений в ОЗХО.

Наверх
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Обвинения России со стороны Нидерландов в подготовке кибератаки являются очередной срежиссированной пропагандисткой акцией. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

«Приходим к выводу об очередной срежиссированной пропагандистской акции в отношении нашей страны», — указали в дипведомстве.

В дипведомстве считают, что Нидерланды шпиономанией наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям с РФ.

Обвинения в адрес России призваны создать нужный политический фон для проталкивания в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) механизма назначения виновных в применении боевых отравляющих веществ, добавили в министерстве.
Читайте также
Захарова назвала «адской парфюмерной смесью» обвинения Лондона в адрес ГРУ по поводу хакерства

«Уже 9 октября открывается сессия ОЗХО, где будут обсуждаться вопросы финансирования атрибутивного механизма в рамках Технического секретариата организации. Создания такого механизма назначения “виновных” в применении химического оружия, вопреки нормам международного права и в нарушение прерогатив СБ ООН, упорно добивается ряд западных государств. Очевидно, что нынешний информационный вброс — еще один из этапов формирования “нужного” политического фона для проталкивания этой противоправной инициативы», — констатировали в дипведомстве.

Как отметили в МИД, попытки связать якобы имевшие место российские кибератаки с расследованием гибели Boeing 777 над Украиной в 2014 году говорят, что Нидерландам нечего ответить на представленные Минобороны РФ данные по принадлежности ракеты.

«Что касается упоминания катастрофы рейса МН17, то оно в данном контексте отнюдь не случайно, — указали в российском внешнеполитическом ведомстве. — Видимо, нидерландской стороне решительно нечего ответить на факты о национальной принадлежности ракеты, сбившей малаийзийский лайнер, и другие доводы по этому трагическому инциденту, озвученные Минобороны России».

Следите за развитием темы«Россию обвиняют в киберпреступлениях»
 Сколько вина и коньяка в день можно пить, чтобы избежать болезней сердца
Деревни сровняли с землей, людей переселили, а их имущество сожгли
Индонезия отложила покупку российских истребителей из-за санкций
Ротенберг назвал причину падения пролета Крымского моста в воду
Ученые выяснили, как хаски приобрели «ледяные» голубые глаза
Как повлияет на здоровье отказ от алкоголя на месяц
Шесть дайверов погибли в Малайзии, пытаясь спасти подростка
Обвиненный в изнасиловании Роналду остался без места в сборной
Рубль подешевел на рубль
Спорт
Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива» После этого поражения «Локомотив» прочно осел на последнем месте квартета D
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
Назван лучший российский сериал года В Москве наградили лауреатов премии «ТЭФИ 2018»
Недвижимость
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как вычислить риелторов-мошенников
Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора
Дети
Кейт Хадсон стала мамой в третий раз 39-летняя актриса стала многодетной мамой
Леди
В гостях: как выглядит дом Димы Билана Уютный большой дом с необычными дизайнерскими решениями – так вкратце можно описать особняк певца. А подробности и фотографии ищи ниже.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь