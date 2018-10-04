Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как «работают» зоомошенники, и как их распознать
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Из-за маминых волос ребенок чуть не лишился пальцев на ноге
73-летняя Хелен Миррен играет Екатерину II: первое фото в образе
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
СМИ: США применят F-22 в ответ на поставку С-300
Прожил 256 лет: история самого старого человека
73-летняя Хелен Миррен играет Екатерину II: первое фото в образе
Елена Коренева отмечает 65-летие: яркие роли актрисы
Двойное убийство произошло на посиделках у актера Недзведцкого
Гражданская жена Захарченко уехала в США - СМИ
Акинфеев без рубашки привел в восторг поклонниц
Меладзе и Джанабаева отправились в романтическое путешествие
Актриса Павловец о смерти сына: Споткнулся и упал в канаву
Дочь Успенской испугала лысиной и беззубым ртом
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
22:45 (мск), источник: РИА Новости

США засекретили данные о «китайском вмешательстве», заявил Болтон

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Данные о вменяемых Китаю попытках оказать влияние на выборы в США засекречены, но администрация считает необходимым «предупредить американцев», заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«То, что мы знаем, остается засекречено, если бы могли рассекретить больше информации, люди бы могли оценить масштаб этой угрозы, но мы ограничены, поскольку разведработа продолжается Но, пока идет эта работа, мы должны предупредить американцев, что такая активность есть, чтобы они были настороже», — сказал Болтон в ходе телефонного брифинга.

Болтон отметил, что Китай в том числе ведет кампанию по «оказанию влияния» через академические круги, «я никогда не видел такого масштаба активности со стороны Китая».

«Думаю, американцы очень независимы и не хотят вмешательства в то, как мы принимаем решения», — сказал Болтон.

Ранее президент США Трамп заявил, что Китай осуществляет попытки вмешательства в выборы в США. Позднее это со ссылкой на данные разведки подтвердил вице-президент Майк Пенс. Он сообщил в частности, что «российские попытки вмешательства меркнут перед попытками КНР».

МИД КНР заявил ранее в ответ на обвинения президента США, что Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран и не приемлет безосновательных обвинений в свой адрес.

Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы США
Во время загрузки произошла ошибка.
26 сентября© Ньюстюб
 Украинские катера-невидимки стали кошмаром
Счет жертвам на подростковых 'вписках' идет на десятки
Индонезия отложила покупку российских истребителей из-за санкций
Ротенберг назвал причину падения пролета Крымского моста в воду
Как повлияет на здоровье отказ от алкоголя на месяц
Шесть дайверов погибли в Малайзии, пытаясь спасти подростка
Рубль подешевел на рубль
«Хабиб говорит по делу»: как русская девчонка покоряет UFC
В Индии распустились неелакуринджи, цветущие раз в 12 лет
Спорт
Гиперудача «Зенита»: Кокорин и Лунев спасли Питер в Лиге Европы Петербургская команда плохо играла значительную часть матча со «Славией», но все-таки победила
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
Назван лучший российский сериал года В Москве наградили лауреатов премии «ТЭФИ 2018»
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Дети
Кейт Хадсон стала мамой в третий раз 39-летняя актриса стала многодетной мамой
Леди
В гостях: как выглядит дом Димы Билана Уютный большой дом с необычными дизайнерскими решениями – так вкратце можно описать особняк певца. А подробности и фотографии ищи ниже.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь