В ДНР заявили об отсутствии возможности обмена пленными с Киевом

Источник: РИА "Новости"

По словам представителя самопровозглашенной республики, Украина посылает на очередной раунд переговоров в Минск эксперта или временно назначенных лиц без права принимать решения.

Представитель Донецка считает, что украинская сторона не заинтересована в решении вопроса. В качестве обоснования своей позиции она напомнила о заявлении Киева в конце прошлого года о готовности провести второй этап передачи пленных и дальнейшем отсутствии конкретных шагов в данном направлении.

Кроме того, власти Украины не прекращают уголовные дела в отношении бывших пленных, в результате чего они вновь задерживаются на подконтрольных Киеву территориях после возвращения к родным.

В Верховной раде подтвердили, что военный конфликт на Донбассе устраивает украинскую власть. Лишним подтверждением этого является продление особого статуса региона с условием, что это произойдет лишь после установления Киевом контроля над этой территорией.