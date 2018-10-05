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01:45 (мск), источник: Известия

В ДНР заявили об отсутствии возможности обмена пленными с Киевом

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала «Известиям» о нежелании Киева обмениваться пленными. Несмотря на готовность Донецка к обмену, осуществить это на практике не удается.

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Источник: РИА "Новости"

По словам представителя самопровозглашенной республики, Украина посылает на очередной раунд переговоров в Минск эксперта или временно назначенных лиц без права принимать решения.

Представитель Донецка считает, что украинская сторона не заинтересована в решении вопроса. В качестве обоснования своей позиции она напомнила о заявлении Киева в конце прошлого года о готовности провести второй этап передачи пленных и дальнейшем отсутствии конкретных шагов в данном направлении.

Кроме того, власти Украины не прекращают уголовные дела в отношении бывших пленных, в результате чего они вновь задерживаются на подконтрольных Киеву территориях после возвращения к родным.

В Верховной раде подтвердили, что военный конфликт на Донбассе устраивает украинскую власть. Лишним подтверждением этого является продление особого статуса региона с условием, что это произойдет лишь после установления Киевом контроля над этой территорией.

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Обмен пленными: выполнен важнейший пункт Минских соглашений
Во время загрузки произошла ошибка.
28 декабря 2017© Ньюстюб
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