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06:40 (мск), источник: Ведомости

Украина пригрозила «Газпрому» новым иском на $12 млрд в случае запуска «Северного потока-2»

Главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о наличии у компании плана «Б» на случай запуска проекта «Северный поток-2».

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«Мы подали соответствующий иск в арбитраж на $12 мдрд. Это как раз сумма, которая отражает компенсацию ущерба Украины, если будет построен “Северный поток-2” и мощности украинской ГТС не будут использоваться», — рассказал он в эфире «Пятого канала».

Витренко подчеркнул, что европейские правила ценообразования позволяют «отобразить эффект от простоя украинской ГТС или неиспользования ее после 2019 г.». О каких именно правилах идет речь он не уточнил, пояснив лишь, что в данном случае речь идет «просто о компенсации недополученной тарифной выручки», а не о пересмотре действующего тарифа. Действующий контракт, описывающий стоимость и условия транзита российского газа, истекает в 2019 г.

Ранее «Нафтогаз» требовал от «Газпрома» компенсации за несоблюдение условий по минимальным объемом прокачки газа через украинские мощности — не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд. В феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен заплатить «Нафттогазу» $2,56 млрд, но оставил неизменным требование о минимальном транзите и отказал в ретроспективном пересмотре тарифа.

В июле «Нафтогаз» подал иск на $11,58 млрд против «Газпрома» с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 г.

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