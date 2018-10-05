Белоруссия объявила двух иностранных шпионов персонами нон грата
МИНСК, 5 окт — РИА Новости. Белоруссия объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов, заявил в пятницу глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
МИНСК, 5 окт — РИА Новости. Белоруссия объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов, заявил в пятницу глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
На этой неделе двух человек (иностранных шпионов — ред.) мы, скажем так, объявили персонами нон грата.
Гражданами какой страны они являются, глава КГБ не уточнил, отметив, что вопросы, касающиеся шпионской деятельности, связаны «и с внешней политикой, отношениями между государствами».