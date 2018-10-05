Матвиенко прокомментировала обвинения в адрес России в кибератаках

По-моему Геббельс сказал: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Вот эти «фейковые новости», вот эту ложь — просто как будто фабрика специальная создана, которая каждый день это фабрикует.
Валентина Матвиенкопредседатель Совета Федерации РФ
Спикер Совета Федерации охарактеризовала сложившуюся ситуацию латинским крылатым выражением «Карфаген должен быть разрушен», которое символизирует настойчивый призыв к борьбе с врагом, а также постоянное возвращение к одним и тем же вопросам.
«Вот можно этой фразой привести пример, что российская угроза обязательно должна быть. И каждый день нужно в умы западного обывателя вбивать мысль о российской угрозе. Поэтому продолжают фабриковать белыми нитками шитые новости, провокации. Знаете, мы уже даже не удивляемся. Мы уже даже не пытаемся это анализировать, потому это невозможно анализировать. И я вот все жду, когда же они объявят, что Карфаген разрушила Россия — вот это было бы такой финальной точкой в этих изысках», — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что, несмотря на те фабрикации и обвинения, все больше людей понимают, что «это уже смешно, что это несолидно, что это неинтересно уже никому».
«Поэтому я думаю, что наши западные партнеры должны уже выдохнуться наконец и начать нормальный диалог», — подытожила она.
Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.
МИД РФ назвал обвинения «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией и заявил, что развязанная «антироссийская кампания шпиономании» наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается «нужный» политический фон для противоправных инициатив.
Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь «сотрудников ГРУ» причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США «отравляют» атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.
Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.