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12:33 (мск), источник: РИА Новости

Матвиенко прокомментировала обвинения в адрес России в кибератаках

СЕУЛ, 5 окт — РИА Новости. Обвинения в адрес России в кибератаках со стороны США и Нидерландов свидетельствуют о фабрикации лжи, в которую верят все меньше людей, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

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Источник: РИА Новости
По-моему Геббельс сказал: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Вот эти «фейковые новости», вот эту ложь — просто как будто фабрика специальная создана, которая каждый день это фабрикует.
Валентина Матвиенко
председатель Совета Федерации РФ
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Спикер Совета Федерации охарактеризовала сложившуюся ситуацию латинским крылатым выражением «Карфаген должен быть разрушен», которое символизирует настойчивый призыв к борьбе с врагом, а также постоянное возвращение к одним и тем же вопросам.

«Вот можно этой фразой привести пример, что российская угроза обязательно должна быть. И каждый день нужно в умы западного обывателя вбивать мысль о российской угрозе. Поэтому продолжают фабриковать белыми нитками шитые новости, провокации. Знаете, мы уже даже не удивляемся. Мы уже даже не пытаемся это анализировать, потому это невозможно анализировать. И я вот все жду, когда же они объявят, что Карфаген разрушила Россия — вот это было бы такой финальной точкой в этих изысках», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что, несмотря на те фабрикации и обвинения, все больше людей понимают, что «это уже смешно, что это несолидно, что это неинтересно уже никому».

«Поэтому я думаю, что наши западные партнеры должны уже выдохнуться наконец и начать нормальный диалог», — подытожила она.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

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МИД РФ назвал обвинения «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией и заявил, что развязанная «антироссийская кампания шпиономании» наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается «нужный» политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь «сотрудников ГРУ» причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США «отравляют» атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.

Следите за развитием темы«Россию обвиняют в киберпреступлениях»
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