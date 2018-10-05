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12:48 (мск), источник: Интерфакс

Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — Контракт на поставку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Дели в пятницу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«Да. На полях (подписан контракт)», — подтвердил Песков журналистам.

Как ранее сообщали в Кремле, речь идет о поставке пяти полков ЗРС С-400 «Триумф», сумма сделки превышает $5 млрд.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 «Триумф» было подписано в октябре 2016 года, однако контракт на поставку этих систем ПВО до сегодняшнего дня не был заключен. В конце сентября газета Times of India сообщала, что Индия приняла окончательное решение подписать с Россией соглашение о покупке С-400 «Триумф». Индия пошла на заключение контракта, несмотря на угрозу финансовых санкций США, которые были введены против Китая за покупку аналогичных систем у России.

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ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Характеристики С-400 «Триумф»
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