Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400

Межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 «Триумф» было подписано в октябре 2016 года, однако контракт на поставку этих систем ПВО до сегодняшнего дня не был заключен. В конце сентября газета Times of India сообщала, что Индия приняла окончательное решение подписать с Россией соглашение о покупке С-400 «Триумф». Индия пошла на заключение контракта, несмотря на угрозу финансовых санкций США, которые были введены против Китая за покупку аналогичных систем у России.