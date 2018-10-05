Источник: посла Нидерландов в Москве вызовут в МИД РФ

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос будет вызвана в МИД РФ. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в дипломатических кругах. «Посол Нидерландов в Москве будет вызвана в МИД РФ», — сказал собеседник агентства.

Накануне на пресс-конференции министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд выступила с утверждением, что Служба военной разведки и безопасности королевства предотвратила хакерскую атаку со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По ее версии, к атаке 13 апреля причастны четверо россиян, в тот же день они были выдворены из страны. Как утверждает министр, подозреваемые являются сотрудниками Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. По ее сведениям, изъятое у них оборудование также свидетельствует о том, что они якобы пытались получить доступ к данным, касающимся расследования крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.