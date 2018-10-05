Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В адвокатской палате ЕС оценили позицию Порошенко по долгу РФ
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
2-летний мальчик нашинковал более 1000 долларов родительских сбережений
Актриса, которая должна государству $130 млн, сделала заявление
12 способов сделать квартиру теплее
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
Боярская и Матвеев показали редкое фото сына
Сын Пугачевой и Галкина спародировал Витаса
На Западе объяснили, чем опасен для России новый маневр США
Итог разрыва ж/д сообщения с РФ взбесил Киев
Известны последние слова погибшего вора в законе Вагона
Звезду «Ревизора» убили во время застолья - СМИ
Богатейший человек в истории рассказал, почему всегда моет посуду
Магазин эмигранта из РФ признали лучшим в Лондоне
"Над Кариной уже смеются": Еремеев раскрыл Мишулину
Новую болезнь обнаружили у Караченцова - СМИ
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
16От заката до рассвета
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
14:43 (мск), источник: ТАСС

Источник: посла Нидерландов в Москве вызовут в МИД РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/ — Рене Джонс-Бос могут вызвать в российское внешнеполитическое ведомство 5 октября.

Наверх
Источник: AP 2018

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос будет вызвана в МИД РФ. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в дипломатических кругах. «Посол Нидерландов в Москве будет вызвана в МИД РФ», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, вызов дипломата можно ожидать 5 октября. Между тем в посольстве Нидерландов в Москве от комментариев отказались.
Читайте также
Матвиенко прокомментировала обвинения в адрес России в кибератаках

Накануне на пресс-конференции министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд выступила с утверждением, что Служба военной разведки и безопасности королевства предотвратила хакерскую атаку со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По ее версии, к атаке 13 апреля причастны четверо россиян, в тот же день они были выдворены из страны. Как утверждает министр, подозреваемые являются сотрудниками Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. По ее сведениям, изъятое у них оборудование также свидетельствует о том, что они якобы пытались получить доступ к данным, касающимся расследования крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.

Как сообщила Бейлевельд, временный поверенный в делах РФ в Нидерландах вызван в МИД королевства.

В свою очередь российское дипведомство в четверг опровергло обвинения Нидерландов, назвав их шпиономанией. В Кремле ранее неоднократно отрицали причастность России к различным кибератакам, в организации которых западные страны регулярно обвиняют Москву.

Следите за развитием темы«Россию обвиняют в киберпреступлениях»
 Сколько вина и коньяка в день можно пить, чтобы избежать болезней сердца
Деревни сровняли с землей, людей переселили, а их имущество сожгли
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400
Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием
Восьмилетняя шведка нашла в озере меч довикинговой эпохи
В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29
Офицеров ФСБ обвинили в предательстве России за $10 млн
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Неделя в доме Нурмагомедова: все о крутом нраве дагестанцев
Спорт
«Порву смердящую крысу»: Макгрегор угрожает Хабибу Конор Макгрегор опоздал на вторую пресс-конференцию перед его боем за титул чемпиона UFC в легком весе с Хабибом Нурмагомедовым
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
От Светлакова до Розановой: звезды на презентации СТС Телеканал представил новые проекты, которые зрители уже скоро увидят в эфире
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Назван самый свадебный город России
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Дети
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука Эмоциональный снимок очень понравился пользователям сети
Леди
Маликов дня: как изменилась прическа певца за 23 года Стабильность — признак мастерства. Мода на прически или блестящие пиджаки может меняться сколько угодно, но прическа Дмитрия Маликова остается неизменной.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь