В Грузии заявили, что больные в лаборатории Лугара умерли от осложнений

Источник: РИА "Новости"

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории.

В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано «неизвестно», но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.

В Грузии лечение прошли 50 тысяч человек, и 98% из них вылечились. В начале программы лечение проходили люди в тяжелой стадии болезни, и некоторые из них действительно умерли, но не от лечения, не от лекарств, а о от своей болезни. Многие из них очень поздно обратились в медицинские учреждения. Лекарство помогло спасти жизни тысяч человек. Амиран Гамкрелидзе Руководитель грузинского Национального центра по контролю заболеваний

Он добавил, что «никакие эксперименты над людьми и даже, представьте себе, над животными, в лаборатории не проводятся». По его словам, «бумаги, которые держал в руках Гиоргадзе, это бумаги мониторинга больных гепатитом С людей».

«В этом нет ничего секретного, что некоторые люди… особенно когда они поздно обращаются за лечением, умерли. От гепатита умирают в стране несколько тысяч человек, а эти лекарства и программа направлены на то, что бы спасти жизни. Это важнейшая программа Грузии», — добавил он.

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Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона «по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ». В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый «Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара» в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно «прописалось» медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.