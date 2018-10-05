Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разрыв ж/д сообщения с РФ вынудил Киев обратиться к Москве
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Что будет, если завязать с алкоголем на месяц: эксперимент
90-летняя модель, которой нравится фотографироваться в купальнике
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука
Шубская показала, как Овечкин меняет подгузник новорожденному сыну
На Западе объяснили, чем опасен для России новый маневр США
Итог разрыва ж/д сообщения с РФ взбесил Киев
В четырех стенах: последние дни погибшего в колонии вора в законе
Звезду «Ревизора» убили во время застолья - СМИ
Спортсменку РФ признали победительницей Олимпиады спустя 10 лет
Изменения, которые коснутся жильцов многоэтажек
"Над Кариной уже смеются": Еремеев раскрыл Мишулину
Новую болезнь обнаружили у Караченцова - СМИ
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
16От заката до рассвета
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
14:05 (мск), источник: РИА Новости

В Грузии заявили, что больные в лаборатории Лугара умерли от осложнений

ТБИЛИСИ, 5 окт — РИА Новости. Руководитель грузинского Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе подтвердил гибель людей от гепатита С, о которой ранее сообщил экс-министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе, но заявил, что пациенты умерли от осложнений болезни и позднего обращения в медучреждения, а не от экспериментов над ними.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории.

В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано «неизвестно», но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.

В Грузии лечение прошли 50 тысяч человек, и 98% из них вылечились. В начале программы лечение проходили люди в тяжелой стадии болезни, и некоторые из них действительно умерли, но не от лечения, не от лекарств, а о от своей болезни. Многие из них очень поздно обратились в медицинские учреждения. Лекарство помогло спасти жизни тысяч человек.
Амиран Гамкрелидзе
Руководитель грузинского Национального центра по контролю заболеваний

Он добавил, что «никакие эксперименты над людьми и даже, представьте себе, над животными, в лаборатории не проводятся». По его словам, «бумаги, которые держал в руках Гиоргадзе, это бумаги мониторинга больных гепатитом С людей».

«В этом нет ничего секретного, что некоторые люди… особенно когда они поздно обращаются за лечением, умерли. От гепатита умирают в стране несколько тысяч человек, а эти лекарства и программа направлены на то, что бы спасти жизни. Это важнейшая программа Грузии», — добавил он.

Читайте также
В Грузии отвергли обвинения России по поводу биологической лаборатории им. Лугара

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона «по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ». В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый «Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара» в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно «прописалось» медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.

 В Госдуме ответили на требование Украины вернуть вагоны
Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400
Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием
Восьмилетняя шведка нашла в озере меч довикинговой эпохи
В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29
Офицеров ФСБ обвинили в предательстве России за $10 млн
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Неделя в доме Нурмагомедова: все о крутом нраве дагестанцев
Спорт
«Порву смердящую крысу»: Макгрегор угрожает Хабибу Конор Макгрегор опоздал на вторую пресс-конференцию перед его боем за титул чемпиона UFC в легком весе с Хабибом Нурмагомедовым
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
От Светлакова до Розановой: звезды на презентации СТС Телеканал представил новые проекты, которые зрители уже скоро увидят в эфире
Недвижимость
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как вычислить риелторов-мошенников
Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора
Дети
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука Эмоциональный снимок очень понравился пользователям сети
Леди
Маликов дня: как изменилась прическа певца за 23 года Стабильность — признак мастерства. Мода на прически или блестящие пиджаки может меняться сколько угодно, но прическа Дмитрия Маликова остается неизменной.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь