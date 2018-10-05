Силуанов возглавил правительственную комиссию по миграционной политике
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/ — Его заместителем назначен первый замглавы МВД Александр Горовой.
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/ — Его заместителем назначен первый замглавы МВД Александр Горовой.
«Утвердить прилагаемый состав правительственной комиссии по миграционной политике», — говорится в тексте распоряжения.
Председателем комиссии назначен министр финансов РФ Антон Силуанов. Заместителем председателя комиссии утвержден первый замглавы МВД России Александр Горовой.
В состав комиссии также вошли министр просвещения России Ольга Васильева, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов, замминистра Минобрнауки РФ Марина Боровская, глава Роструда Всеволод Вуколов, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и др.