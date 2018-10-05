Две трети россиян заявили ВЦИОМ об одобрении деятельности Путина

Источник: РИА "Новости"

По результатам социологического исследования за период с 24 по 30 сентября, деятельность главы государства одобряют 63,2% россиян (наименьший показатель за последние три месяца составлял 62,8% — в конце июля — начале августа). В свою очередь 26,8% респондентов сообщили социологам, что не одобряют деятельность президента.

Деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряют 34,2% россиян, что является максимальным показателем с середины июля. При этом не одобряют деятельность главы правительства около половины респондентов (49,8%).

Показатель одобрения деятельности кабинета министров в целом, по данным последнего опроса ВЦИОМ, составляет 41,2%, а не одобряют работу правительства 44,5% россиян.

Путин по-прежнему возглавляет список российских политиков, пользующихся наибольшим доверием россиян (36,8% респондентов). Рейтинг доверия Сергея Шойгу составляет 15,7%, Сергея Лаврова — 13,5%, Владимира Жириновского — 10%, Дмитрия Медведева — 6,8%.

Электоральный рейтинг «Единой России» по сравнению с периодом 17—23 сентября снизился — с 35,5% до 34,5%,. В свою очередь, рейтинг КПРФ остался практически неизменным — 17,6% (17,5%). Рейтинг ЛДПР повысился с 11,2% до 12%, а «Справедливой России» с 5,6% до 6,1%.

Инициативный опрос проводится с июня, и ежедневно в социологическом исследовании участвуют 1600 респондентов.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, комментируя рейтинговые показатели президента, высказал мнение, что они остаются стабильными. «Изменения — в пределах погрешности. Трудный период, включая принятие парламентом поправок по изменениям в пенсионной системе, уже прошел. К концу года это уже станет историей, уже сейчас можно заметить, что внимание общественного мнения стало переключаться на другие темы», — заявил Матвейчев в пятницу «Интерфаксу».

В свою очередь, можно прогнозировать положительное влияние на рейтинг президента подписания контракта на поставку Индии зенитно-ракетных систем С-400, считает политолог.