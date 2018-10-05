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17:52 (мск), источник: Интерфакс

Глава администрации Астрахани ушел в отставку

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил в пятницу «Интерфаксу» глава пресс-службы администрации города Владислав Зубанов.

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Источник: РИА "Новости"

«Глава администрации написал заявление об уходе с занимаемой должности в связи с переходом на новую работу», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе думы Астрахани агентству сообщили, что заявление Полумордвинова поступило в городской парламент.

Планируется, что 9 октября гордума назначит исполняющим обязанностей одного из заместителей главы администрации.

Полумордвинов был утвержден на должность в марте 2015 года. До этого он занимал пост заместителя председателя правительства — министра строительства Астраханской области.

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