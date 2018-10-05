Глава администрации Астрахани ушел в отставку
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил в пятницу «Интерфаксу» глава
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил в пятницу «Интерфаксу» глава
«Глава администрации написал заявление об уходе с занимаемой должности в связи с переходом на новую работу», — сказала собеседница агентства.
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Полумордвинов был утвержден на должность в марте 2015 года. До этого он занимал пост заместителя председателя правительства — министра строительства Астраханской области.
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