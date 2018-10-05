Глава администрации Астрахани ушел в отставку

Источник: РИА "Новости"

«Глава администрации написал заявление об уходе с занимаемой должности в связи с переходом на новую работу», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе думы Астрахани агентству сообщили, что заявление Полумордвинова поступило в городской парламент.

Планируется, что 9 октября гордума назначит исполняющим обязанностей одного из заместителей главы администрации.

Полумордвинов был утвержден на должность в марте 2015 года. До этого он занимал пост заместителя председателя правительства — министра строительства Астраханской области.