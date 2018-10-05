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20:35 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Нидерландов не исключил расширения санкций против России

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не исключил введения новых ограничительных мер против России из-за «кибератаки», в планировании которой Амстердам ранее обвинил Москву. Об этом сообщает издание The Post Online.

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Источник: РИА Новости

Он также объяснил, почему власти страны не арестовали высланных из королевства россиян, которых подозревают в планировании кибератаки на сервера ОЗХО. По словам главы правительства, уголовное дело против них не возбуждали, а расследование проводили спецслужбы.

Премьер-министр подчеркнул, что разглашение деталей этой ситуации само по себе является «карательной мерой».

Мы также делаем это для того, чтобы Россия имела меньше возможностей для проведения подобных операций в дальнейшем.
Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов

«Кибератака» на ОЗХО

Накануне Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбам страны якобы удалось предотвратить «хакерскую атаку» на Организацию по запрещению химического оружия, которую, как сообщили в ведомстве, пытались осуществить четверо российских граждан. Подозреваемых в организации кибератаки выдворили из страны в апреле.

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В российском МИД назвали обвинения нидерландской стороны «очередной срежиссированной пропагандистской акцией» и подчеркнули, что «шпиономания» наносит существенный вред отношениям между странами.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что заявление прозвучало перед открытием сессии ОЗХО 9 октября для создания «нужного» политического фона.

С обвинениями в адрес России также выступили США и Канада. Утверждается, что к хакерским атакам на американскую избирательную систему, ядерную компанию Westinghouse и антидопинговые лаборатории причастны семь «сотрудников ГРУ». Среди них — четверо выдворенных из Нидерландов россиян. Никаких фактов, доказывающих эту версию, на Западе не представили.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу, которая занималась бы вопросами кибербезопасности и позволила бы Москве и Вашингтону координировать усилия и сотрудничать в сфере информационной защиты, чтобы не допустить вмешательства во внутреннюю политику различных стран. В Соединенных Штатах эту инициативу отвергли.

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