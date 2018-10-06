Во Франции борются с английским выражением «фейковые новости»

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Комиссия по обогащению французского языка (Commission d’enrichissement de la Langue Française, CELF) призывает всех франкофонов всего мира забыть про fake news и называть это явление information fallacieuse — то есть «ложной информацией».

Специалисты уверены: использование английской фразы — это покушение на французский язык.

Члены комиссии при этом понимают, что предпочитаемый ими вариант перевода английского выражения не очень удобно произносить, и предлагают более короткий, но при этом совершенно непонятный вариант: infox. Это слово, произведенное из слов information (информация) и intoxication (опьянение).

Члены комиссии тут не заметили одной проблемы — слово «информация» на французском часто сокращается до info.

А по правилам французского произношения слово infox произносится точно так же, и тем самым граница между реальными и фейковыми новостями полностью размывается чисто фонетически.

Давняя борьба

Тут ничего нового нет. Окопная война франкоязычных стран против натиска английских слов и выражений идет десятилетиями. Еще живы те, кто помнят, что именно французский был международным языком — языком, который знали все приличные люди.

Но ко второй половине XX века, в особенности после Второй мировой войны, английский стал не только вытеснять французский с международной арены, но и проникать в саму Францию в виде большого количества слов и выражений.

Власти решили с этим явлением бороться. С переменным успехом.

В принципе, защитой французского языка от англосаксонских поползновений занимается не столько и не только CELF, сколько Французская академия, которая долго и обстоятельно обсуждает, как бы назвать на родном языке очередной гаджет или идею, приехавшую в страну из Америки.

Америка на новые слова плодовита, в то время как Академия работает не спеша. В результате она иногда просто сдается и признает используемые в народе слова английского происхождения — le weekend или le shopping, например.

Пример Квебека

Но монополии на зачистку французского языка от влияния английского у Французской академии нет. С ней напрямую конкурирует департамент по защите французского языка провинции Квебек (Office québécois de la langue française, OQLF).

Квебек окружен англоязычными провинциями, территориями, странами и штатами, и влияние английского здесь ощутимо. OQLF занимается многими вопросами, связанными с защитой французского языка, и, в том числе, изобретением новых слов.

Никаких le weekend или le parking в этой канадской провинции нет. Есть fin de semaine и stationennement.

Кроме того, OQLF, будучи организацией североамериканской, работает в разы быстрее Французской академии. Если Парижу нужно несколько лет, чтобы прийти к консенсусу, как лучше перевести неожиданно появившееся на горизонте английское слово, квебекцы делают это максимум за несколько месяцев, если не недель.

Иногда квебекские изобретения проникают и во Францию. Например, в 90-е годы появилось нововведение, изобретенное в США — электронная почта.

Как и по-русски, на французском это называлось «электронной почтой» — courrier électronique. Но ведь это не словосочетание, а какое-то безобразие, и все стали говорить «имейл».

Квебекские власти нашли выход: сложили courrier électronique в одно слово и получилось courriel. Русский эквивалент мог бы звучать как «эчта». И красиво, и похоже на оригинал, и легко произносится. Через несколько лет Франция одобрила это лингвистическое новшество.

Борьба против англицизмов во франкоязычных странах продолжается. А в том, что касается русского языка — если на паркинге вы увидите билборд с фейковым месседжем — сообщите об этом сайту фактчекинга по своему имейлу.