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07:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Саудовская Аравия отказалась платить дань США

Саудовская Аравия не будет платить США за свою безопасность. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

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Источник: AP 2018

«Мы ничего не будем платить за нашу безопасность. Все оружие, которое мы получили от США, было куплено за деньги, это не бесплатные поставки», — сказал он. Принц отметил, что программа вооружения Саудовской Аравии изменила свой вектор, вернувшись к закупкам именно американских вооружений — более 60 процентов поставок идут из США.

Аль Сауд добавил, что соглашение Эр-Рияда и Вашингтона позволяет Саудовской Аравии производить оружие по американской технологии, и это хорошее достижение как для Белого дома, так и для арабской страны.

Отвечая на вопрос, остались ли отношения между США и Саудовской Аравией на том же уровне, что и 24 часа назад, Аль Сауд заявил, что «если посмотреть на картину в целом, то у нас 99 процентов хороших вещей и одна проблема».

Ранее Дональд Трамп заявил, что США защищают Саудовскую Аравию. «Знаете, они богаты. И я люблю их короля, короля Салмана. Но я сказал ему: “Король, мы защищаем вас, вероятно, вы не продержитесь без нас и двух недель, вам придется платить за ваших военных”», — сказал он.

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