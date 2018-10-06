Саудовская Аравия отказалась платить дань США

Источник: AP 2018

«Мы ничего не будем платить за нашу безопасность. Все оружие, которое мы получили от США, было куплено за деньги, это не бесплатные поставки», — сказал он. Принц отметил, что программа вооружения Саудовской Аравии изменила свой вектор, вернувшись к закупкам именно американских вооружений — более 60 процентов поставок идут из США.

Аль Сауд добавил, что соглашение Эр-Рияда и Вашингтона позволяет Саудовской Аравии производить оружие по американской технологии, и это хорошее достижение как для Белого дома, так и для арабской страны.

Отвечая на вопрос, остались ли отношения между США и Саудовской Аравией на том же уровне, что и 24 часа назад, Аль Сауд заявил, что «если посмотреть на картину в целом, то у нас 99 процентов хороших вещей и одна проблема».