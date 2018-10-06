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10:57 (мск), источник: Интерфакс

Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил сделать столицей Дальнего Востока город Владивосток.

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Источник: РИА "Новости"

ейчас главным городом региона является Хабаровск.

Я вообще считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим.
Олег Кожемяко
Врио губернатора Приморского края

По его словам, Владивосток достоин стать столицей региона — «это будет нормальное, справедливое и правильное решение».

«Такие здесь проходят форумы (Восточный экономический форум — ИФ), приезжают главы государств», — добавил врио губернатора.

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Как сообщалось, 26 сентября президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности главы Приморского края и поддержал его намерение идти на выборы губернатора региона. Кожемяко намерен участвовать в выборах губернатора Приморья в качестве самовыдвиженца.

Он был представлен коллективу администрации Приморского края в качестве нового врио главы региона 28 сентября.

В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Дата повторных выборов пока не назначена. Решение будет принято на внеочередном заседании краевого Законодательного собрания 16 октября.

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