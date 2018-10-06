Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил сделать столицей Дальнего Востока город Владивосток.
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил сделать столицей Дальнего Востока город Владивосток.
ейчас главным городом региона является Хабаровск.
Я вообще считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток.
Во-первых,для нас это статус. Это какие-тоденьги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим.
По его словам, Владивосток достоин стать столицей региона — «это будет нормальное, справедливое и правильное решение».
«Такие здесь проходят форумы (Восточный экономический форум — ИФ), приезжают главы государств», — добавил врио губернатора.
Как сообщалось, 26 сентября президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности главы Приморского края и поддержал его намерение идти на выборы губернатора региона. Кожемяко намерен участвовать в выборах губернатора Приморья в качестве самовыдвиженца.
Он был представлен коллективу администрации Приморского края в качестве нового врио главы региона 28 сентября.
В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены
Дата повторных выборов пока не назначена. Решение будет принято на внеочередном заседании краевого Законодательного собрания 16 октября.