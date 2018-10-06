Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток

Я вообще считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим.

Олег Кожемяко Врио губернатора Приморского края