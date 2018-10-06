Биография Владимира Путина

Источник: AP 2018

7 октября 2018 года президенту РФ Владимиру Путину исполняется 66 лет.

Происхождение, образование, ученая степень

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в г. Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Его отец, Владимир Спиридонович Путин (1911−1999), до Великой Отечественной войны служил на подводном флоте. В 1941 году был призван в Красную армию, служил в истребительном батальоне НКВД, затем в 330-м стрелковом полку 86-й дивизии Красной армии. Был тяжело ранен в ноябре 1941 года. Впоследствии работал мастером на заводе им. Егорова в Ленинграде. Мать, Мария Ивановна Шеломова (1911−1998), работала разнорабочей, дворником, пережила блокаду Ленинграда.

В 1975 году Владимир Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по кафедре международного права.

Прошел курсы переподготовки оперативного состава Комитета государственной безопасности в Ленинграде (1976) и Москве (1979) при Высшей школе КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова (ныне — Академия внешней разведки).

Кандидат экономических наук.

В 1997 году в Санкт-Петербургском горном институте защитил диссертацию на тему «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)».

Работа в КГБ СССР и мэрии Санкт-Петербурга

После окончания ЛГУ был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР: работал в секретариате, затем в контрразведывательном подразделении Управления КГБ по г. Ленинграду и области. После учебы в Москве перешел в 1-й отдел (внешняя разведка) УКГБ по г. Ленинграду и области.

В 1985 году направлен в представительство КГБ в Германской Демократической Республике, работал в г. Дрездене до 1990 года. Занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела. Вернулся в СССР в январе 1990 года.

С февраля 1990 года работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем советником председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака (мэр Санкт-Петербурга в 1991—1996 годах).

В июне 1991 года Владимир Путин был назначен председателем Комитета по внешним связям мэрии г. Санкт- Петербурга.

1 9—21 августа 1991 года в СССР произошла попытка государственного переворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли представители высшего советского руководства. Вместе с другими руководителями мэрии Владимир Путин выступил против действий ГКЧП. 20 августа 1991 года написал заявление об увольнении из органов госбезопасности.

В 1992 году занял пост заместителя мэра Санкт-Петербурга с сохранением должности председателя Комитета по внешним связям.

С марта 1994 года, когда Анатолий Собчак стал главой правительства города, Владимир Путин был назначен его первым заместителем. После объединения постов главы правительства города и мэра должность Владимира Путина стала называться заместитель мэра председатель Комитета по внешним связям города.

На государственной службе в Москве

После поражения Собчака на выборах мэра Санкт-Петербурга в июне 1996 года Владимир Путин покинул свой пост. В августе того же года перешел на работу в Управление делами президента РФ на должность заместителя руководителя ведомства Павла Бородина. Курировал юридическое управление и вопросы, связанные с заграничной собственностью. Вместе с семьей переехал в Москву.

С марта 1997 года — заместитель руководителя Администрации президента РФ — начальник Главного контрольного управления президента РФ, в мае — июле 1998 года — первый заместитель руководителя Администрации (в 1996—1997 годах ее возглавлял Анатолий Чубайс, в 1997—1998 годах — Валентин Юмашев).

С июля 1998 года по август 1999 года — директор Федеральной службы безопасности РФ (сменил на этом посту Николая Ковалева). Одновременно, с марта по август 1999 года — секретарь Совета безопасности РФ.

На высших государственных постах

9 августа 1999 года в своем телеобращении президент РФ Борис Ельцин заявил, что принял решение об отставке правительства Сергея Степашина и обратился в Государственную думу РФ с просьбой утвердить на посту председателя правительства РФ Владимира Путина.

Ельцин сообщил, что видит его своим преемником и рассчитывает, что Путину удастся «консолидировать общество».

В тот же день Владимир Путин был назначен первым заместителем председателя правительства РФ и врио главы кабинета министров.

16 августа 1999 года Владимир Путин был утвержден Госдумой в должности премьер-министра (за него проголосовали 233 депутата из 439, против — 84, воздержались — 17). Назначение главой правительства совпало с вторжением чеченских боевиков в Дагестан, серией террористических актов в российских городах (Буйнакске, Волгодонске, Москве) и началом контртеррористической операции на Северном Кавказе.

С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года — и.о. президента России (исполнение обязанностей главы государства на Владимира Путина было возложено Борисом Ельциным, объявившим о своей отставке).

26 марта 2000 года Владимир Путин одержал победу на президентских выборах, набрав 52,94% голосов (второе место занял лидер КПРФ Геннадий Зюганов — 29,21%).

Инаугурация нового главы государства состоялась 7 мая 2000 года.

14 марта 2004 года Владимир Путин был избран на второй срок, получив 71,31% голосов. Его основной соперник, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набрал 13,69%. 7 мая 2004 года Владимир Путин вступил в должность сроком на четыре года. В 2008 году президентом страны был избран первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев.

С 8 мая 2008 года по 7 мая 2012 года Владимир Путин занимал должность председателя правительства РФ (за его кандидатуру проголосовали 392 депутата Госдумы РФ из 448, против — 56). Сменил на этом посту Виктора Зубкова.

В 2008—2012 годах — председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» (членом партии не является).

24 сентября 2011 года XII съезд «Единой России» по предложению президента РФ Дмитрия Медведева утвердил Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах 2012 года.

4 марта 2012 года Владимир Путин был вновь избран президентом РФ, набрав 63,6% голосов (на втором месте — лидер КПРФ Геннадий Зюганов — 17,18%). Инаугурация состоялась 7 мая 2012 года. Срок полномочий главы государства с 2012 года, в соответствии с поправкой к конституции РФ от 30 декабря 2008 года, был увеличен до шести лет.

С 12 июня 2013 года возглавляет общественное движение Общероссийский народный фронт (ОНФ).

18 марта 2018 года был переизбран на пост президента РФ на шесть лет. Получил 76,69% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрал 11,77%. Всего в выборах участвовали восемь кандидатов. 7 мая 2018 года Владимир Путин вступил в должность президента сроком на шесть лет.

Участие в различных органах

Владимир Путин является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ, председателем Государственного совета, Совета безопасности РФ и Военно-промышленной комиссии РФ (с 10 сентября 2014 года).

Возглавляет советы при президенте РФ по межнациональным отношениям (с июня 2012 года), по противодействию коррупции (с июля 2012 года), по развитию физической культуры и спорта; по развитию местного самоуправления (оба — с августа 2012 года), по культуре и искусству (с сентября 2012 года), по стратегическому развитию и национальным проектам (с июля 2018 года).

Является председателем комиссий при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности; по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами (с июня 2012 года).

Председатель попечительского совета Русского географического общества (с 2010 года), Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (с 2013 года).

Возглавлял Совет при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (в 2005—2008 и 2012−2016 годах), Экономический совет (2012−2018), Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (2016−2018).

Сведения о доходах, звания, награды

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 18 млн 728 тыс. руб.

Полковник в отставке.

Действительный государственный советник РФ I класса (1997).

Награжден орденами «Знак Почета» (1988), Почета (1996) «за заслуги перед государством и большой вклад в обустройство таможенной границы с государствами Прибалтики». Также имеет иностранные награды — Большой Крест ордена Почетного легиона (Франция; 2006), ордена Хо Ши Мина (Вьетнам; 2001), «Алтын кыран» (Казахстан; 2004), Исмоили Сомони I степени (Таджикистан; 2007), короля Абдель- Азиза ибн Сауда (Саудовская Аравия; 2007), Заида (ОАЭ; 2007), «За выдающиеся заслуги» (Узбекистан; 2008), Драгоценного жезла (Монголия; 2009), Освободителя (Венесуэла; 2010), Дружбы народов (Белоруссия; 2013), Святого Карла (Княжество Монако; 2013), «Хосе Марти» (Куба; 2014), Республики Сербии I степени (2014),"Манас I степени (Киргизия, 2017), Большой крест Национального ордена «За заслуги» (Гвинея, 2017), Дружбы (КНР, 2018), «Уацамонга» (Южная Осетия, 2018). Среди наград Владимира Путина — бронзовая медаль «За заслуги» Национальной народной армии ГДР (1988) и Золотая медаль Парламента Греции (2005).

Имеет ряд церковных наград, среди которых орден Святого равноапостольного великого князя Владимира I степени (РПЦ; 2002), орден «Славы и Чести» (РПЦ; 2007), орден Преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ).

В 2001 году получил Золотой Олимпийский орден Международного Олимпийского Комитета.

Признание, владение языками, семья, увлечения

Почетный доктор ряда российских и зарубежных академий и университетов, среди которых: Российская военно-медицинская академия, Санкт-Петербургский университет, Туркменский государственный университет, Ереванский государственный университет, Бакинский славянский университет (Азербайджан), Белградский университет (Сербия), Университет им. Дж. Неру (Индия), Афинский университет (Греция). Почетный член Российской академии художеств.

Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого (2001), премии «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов» (2002), премии Андрея Первозванного «За веру и верность» (2004), премии мира им. Конфуция (КНР; 2011).

В 2007 году назван «Персоной года» по версии американского журнала Time.

В 2013, 2014, 2015 и 2016 годах возглавлял список наиболее влиятельных людей по версии американского журнала Forbes.

В 1999 году вышла книга «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным», написанная им в соавторстве с Василием Шестаковым и Алексеем Левицким.

Владеет немецким и английским языками.

Разведен. В 1983—2013 годах состоял в браке с Людмилой Александровной Путиной (род. 1958; девичья фамилия — Шкребнева).

Дочери — Мария (род. 1985) и Катерина (род. 1986), окончили Санкт-Петербургский государственный университет.

Увлекается горнолыжным спортом, играет в хоккей, любит рыбалку.

Мастер спорта по дзюдо и самбо. Чемпион Ленинграда по самбо (1973) и дзюдо (1975). В 2006 году стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, в 2010 году получил почетный диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин.

Имеет черный пояс по каратэ. В ноябре 2014 года международная организация «Кекусин-кан каратэ-до» присвоила Владимиру Путину восьмой дан Кекусин-кан.

В 2013 году стал обладателем почетного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо.