Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разрыв ж/д сообщения с РФ вынудил Киев обратиться к Москве
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Минздрав намерен запретить рекламу леденцов от боли в горле
Умерла актриса Неонила Крюкова
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
Источник рассказал о будущем Матвиенко после отставки Полтавченко
Прожил 256 лет: история самого старого человека
Популярное обезболивающее признали опасным для сердца и сосудов
Мифы о сексе, которые давно устарели
Известны последние слова погибшего вора в законе Вагона
Звезду «Ревизора» убили во время застолья - СМИ
Спортсменку РФ признали победительницей Олимпиады спустя 10 лет
Изменения, которые коснутся жильцов многоэтажек
Финал шоу "Голос 60+" омрачил конфликт
Актера Недзведцкого жестоко убили на застолье
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
12Торжества в честь 70-летия КНДР
16:42 (мск), источник: Интерфакс

Акция протеста в Ингушетии получит легитимный характер

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Власти также договорились с религиозными и общественными деятелями республики, что сила к протестующим против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней применяться не будет.

Наверх
Источник: Reuters

Сила к участникам несанкционированной акции протеста в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней применяться не будет, а сама акция приобретет легитимный характер. Такие договоренности достигнуты на переговорах представителей властей, религиозных и общественных деятелей республики.

По итогам разговора была достигнута договоренность о том, что к митингующим не будет применена сила. Кроме того, с понедельника акция будет нести легитимный характер и получит одобрение властей.
Ахмед Барахоев
представитель духовенства

По его словам, переговоры проходили с участием религиозного деятеля Магомеда Хаштырова, общественника Мусы Мальсагова, председателя совета тейпов Малсага Ужахова, представителя МВД России, прокурора, главного федерального инспектора Рашида Ошнокова.

Как сообщил «Интерфаксу» один из участников в акции, «несмотря на то, что было довольно холодно, многие заночевали здесь, принесли с собой теплую одежду, еду. Сейчас люди постепенно подтягиваются к площади».

«Женщины приносят из дома горячую еду, которой делятся не только с участниками акции, но и правоохранителями, которые дежурят на территории. Общественный порядок не нарушается, все спокойно, на центральной площади чисто, — сказал он. — Люди сами убирают за собой мусор. Молодые ухаживают за стариками».

Протесты в Ингушетии

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Читайте также
Евкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с Чечней

4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой». Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались.

Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.

Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. Митинг, начавшийся 4 октября в 8:00, продолжается до сих пор.
Дальше — тишина: умерла Монсеррат Кабалье
Саудовский принц предсказал уход России с мирового рынка нефти
Пенсионер съездил в отпуск и остался без квартиры
Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась
Американец заработал полмиллиона долларов в канализации
Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором
Спорт
Момент истины: Хабиб и Конор в бойне года О главном бое года, в котором противники по-настоящему ненавидят друг друга
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
От Светлакова до Розановой: звезды на презентации СТС Телеканал представил новые проекты, которые зрители уже скоро увидят в эфире
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
История россиянина о жизни в Эмиратах
Сакля, юрта и сукал: он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Дети
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука Эмоциональный снимок очень понравился пользователям сети
Леди
Жена Крутого пришла на концерт в платье за 284 тыс. рублей 54-летняя Ольга блистала на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь