Министр обороны Сербии заявил о готовности страны проводить с РФ военные учения

Источник: РИА "Новости"

«Надеюсь, что в будущем сможем увеличить масштаб проводимых учений, количество техники и личного состава», — сказал он, закрывая российско-сербское летно-тактическое учение «БАРС-2018».

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Слова министра привели в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Там сообщили, что в учении участвовали экипажи истребительной и армейской авиации России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8. Было задействовано до 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего в ходе учения было выполнено около 50 полетов с общим налетом более 25 часов.