Министр обороны Сербии заявил о готовности страны проводить с РФ военные учения
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Сербия планирует проводить с Россией масштабные военные учения, заявил министр обороны республики Александр Вулин.
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Сербия планирует проводить с Россией масштабные военные учения, заявил министр обороны республики Александр Вулин.
«Надеюсь, что в будущем сможем увеличить масштаб проводимых учений, количество техники и личного состава», — сказал он, закрывая
Слова министра привели в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Там сообщили, что в учении участвовали экипажи истребительной и армейской авиации России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8. Было задействовано до 10 единиц авиационной техники
Как сообщили в Минобороны РФ, всего в ходе учения было выполнено около 50 полетов с общим налетом более 25 часов.