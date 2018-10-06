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16:31 (мск), источник: Интерфакс

Евкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с Чечней

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Родственники депутатов Народного собрания Ингушетии оказывали давление на них перед голосованием по утверждению соглашения об установлении границы с Чечней, заявил глава региона Юнус-Бек Евкуров во время совещания в Магасе.

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Источник: РИА "Новости"

«Давление оказывали не посторонние лица, а ближайшие родственники депутатов. Поэтому я понимаю, что некоторые депутаты вынуждены говорить, что они голосовали против или не голосовали за», — сказал он, пояснив, что они это делают, чтобы не пойти против тейпа (рода — ИФ).

По мнению главы Ингушетии, вопрос о границе с Чечней не попадает под референдум.

Потому что между нашими субъектами не было границы. Вот когда мы установили границу, после этого мы не имеем права изменять границу без референдума.
Юнус-Бек Евкуров
глава Ингушетии

Как сообщалось ранее, в субботу на переговорах представителей властей, религиозных и общественных деятелей республики была достигнута договоренность, что сила к участникам акции в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней применяться не будет, а сама акция с 8 октября приобретет легитимный характер.

Протесты в Ингушетии

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

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4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой». Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались.

Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования, депутаты направили соответствующее заявление в СК РФ и прокуратуру.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.

Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. Митинг, 4 октября в 8:00, продолжается до сих пор.

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