Юнкер призвал сохранить диалог с Россией после обвинений в «кибератаках»

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Юнкер объяснил подобную необходимость соображениями архитектуры безопасности.

Он отметил, что сейчас в ЕС растет недовольство в отношении России, однако призвал сохранять спокойствие.

«Я не готов к ссоре с Россией, хоть я и опубликовал недавно коммюнике в Брюсселе с критикой событий в Нидерландах», — сказал глава Еврокомиссии в интервью газете Standard.

Ранее Юнкер подчеркивал, что создание архитектуры безопасности в Европе на долгосрочную перспективу возможно исключительно в сотрудничестве с российской стороной.

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В четверг Нидерланды заявили, что спецслужбам страны удалось предотвратить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом Амстердам обвинил четверых россиян в кибератаке.

Власти страны также отметили, что подозреваемые с дипломатическими паспортами были выдворены из Нидерландов еще в середине апреля этого года.

Российский МИД назвал обвинения Амстердама «очередной срежиссированной пропагандой». В ведомстве отметили, что развязанная «антироссийская кампания шпиономании» наносит значительный урон отношениям Москвы и Нидерландов. Российские дипломаты также обратили внимание, что обвинения прозвучали на фоне предстоящей девятого декабря сессии ОЗХО. В МИД подчеркнули, что подобным образом создается «нужный» политический фон для противоправных инициатив.

В последующем с обвинениями выступили США и Канада, которые заявили о причастности «семерых сотрудников ГРУ» к хакерским атакам на американскую избирательную систему, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды.

Как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, Вашингтон «отравляет» атмосферу отношений России и США подобными обвинениями. Дипломат также предупредил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.