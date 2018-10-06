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18:54 (мск), источник: РИА Новости

Путин отметит день рождения с родными и друзьями, сообщил Песков

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин проведет день рождения в кругу родных, близких и друзей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Источник: РИА Новости

Седьмого октября президенту исполнится 66 лет.

Одним из гостей станет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он написал в Facebook, что уже вылетел в Россию.

«Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы», — говорится в посте.

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Как писали итальянские СМИ, Берлускони намерен посетить праздник у Путина ценой пропуска мероприятия своей партии «Вперед, Италия», которое проходит в Милане.

Двадцать девятого сентября Берлускони исполнилось 82 года. По его словам, в этот день он получил от Путина поздравления, которые «всегда особенны».

Год назад итальянский политик также побывал на дне рождения российского лидера в Сочи и подарил ему огромный пододеяльник.

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Дни рождения президента

Ранее Песков рассказывал, что Путин, как правило, проводит день рождения с близкими, но иногда бывают и исключения — например, в прошлом году у него была запланирована целая вереница телефонных разговоров, а также совещание с членами Совета безопасности России.

В 2016 году Путин отметил день рождения, забросив семь шайб в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014-м отправился в Сибирь и прошел почти девять километров.

По словам самого президента, только однажды ему довелось отмечать день рождения с зарубежным коллегой — это был председатель КНР Си Цзиньпин. Как вспоминал Путин, отпраздновали они скромно: «Выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу».

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