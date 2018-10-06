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21:09 (мск), источник: Интерфакс

Парламент Ингушетии повторно проголосует по договору о границе с Чечней

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Об этом заявил на митинге в центре Магаса депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов.

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Источник: РИА "Новости"

Парламент Ингушетии повторно рассмотрит договор об административной границе с Чечней. Как заявил на митинге в центре Магаса депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов, парламент аннулировал результаты голосования по ратификации договора об административной границе с Чечней. «Мы вновь обсудим этот договор, и будем повторно голосовать в понедельник», — сказал он, обращаясь к протестующим.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

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4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой». Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались.

Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования, депутаты направили соответствующее заявление в СК РФ и прокуратуру.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.

Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. Митинг, начавшийся в четверг в 8:00, продолжается до сих пор. В субботу стало известно, что на переговорах представителей властей, религиозных и общественных деятелей республики была достигнута договоренность, что сила к участникам акции применяться не будет, а сама акция с понедельника приобретет легитимный характер.

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