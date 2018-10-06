Парламент Ингушетии повторно проголосует по договору о границе с Чечней
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Об этом заявил на митинге в центре Магаса депутат ингушского парламента
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Об этом заявил на митинге в центре Магаса депутат ингушского парламента
Парламент Ингушетии повторно рассмотрит договор об административной границе с Чечней. Как заявил на митинге в центре Магаса депутат ингушского парламента
26 сентября главы Ингушетии и Чечни
4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой». Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались.
Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.
Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.
Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. Митинг, начавшийся в четверг в 8:00, продолжается до сих пор. В субботу стало известно, что на переговорах представителей властей, религиозных и общественных деятелей республики была достигнута договоренность, что сила к участникам акции применяться не будет, а сама акция с понедельника приобретет легитимный характер.